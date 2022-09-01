姜泰伍新广告活用《非常律师禹英禑》台词：「一定要问吗？ 我好失落」一人饰5角演技爆棚

姜泰伍出演《非常律师禹英禑》后人气暴增，不久前被快餐品牌Subway选定为代言人，今日公开了第一支广告影片，不忘用上「国民失落男」的谐音梗，非常有sense~

广告中五个角色全部由姜泰伍饰演，首先身穿绿衣的工读生热情欢迎顾客：「您好，这里是subway，请问您要点什么？」 穿著打扮仿佛李浚浩再现的上班族表示给他之前经常吃的那种就好，工读生追问究竟是哪一种，上班族回头时突然画风骤变、出现朦胧梦幻的滤镜，声音颤抖著问：「一定要问才知道吗？ 如果不问的话，就不能快速点餐了吗？我好失落。」工读生笑容凝固XD



上班族的语气深情又认真，还向工读生步步靠近，像极了剧中向禹英禑确认心意的场面。而「失落」的韩文读音「subsub」刚好和Subway呼应，让人惊呼巧合。

最终上班族点了「卖得最好的」，工读生表示立即为他准备「意式B.M.T」。 旁边同样由姜泰伍饰演的眼镜仔做笔记：「卖得最好的是意式B.M.T。」



这时一位穿著迷彩服的兵哥登场（*姜泰伍将在9月20日入伍），表示：「服役结束后立即跑过来了！男子汉姜泰伍，就点您推荐的。」 工读生表示会给他「Subway Club」。



眼镜仔再次笔记：「大发！推荐的menu就是Subway Club！很简单耶！」然后鼓起勇气点餐，两种全都要。



最后出现了一个穿著帽衫和运动裤的男生，问上班族「我那份呢？」 上班族让他自己买，帽衫男：「我好失落。」 真的通篇都很有sense耶XD



网友表示姜泰伍的各种魅力在影片中展现得淋漓尽致，而且演技优秀「5个角色各有特点、连声音都不同」，盛赞是Subway有史以来最棒的广告，值得颁发年度最佳广告赏。



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