逆袭的人生！从寄人篱下到「白亿少女」，46亿工作室+130亿全额现金豪宅+30亿乡间别墅，IU2022年就挣了至少100亿

韩国明星富豪榜单中，绝对有SOLO女王IU的一席之位。

日前播出的Mnet综艺《TMI NEWS SHOW》里公开了「明星们的SECOND HOUSE BEST10」，被多名明星点名是「我的偶像」的IU位列亚军，名下拥有价值46亿（韩币，下同）的个人工作室以及一套130亿的清潭洞豪宅，后者更是全额现金购买，「豪」气冲天。



不要以为IU的资产到此为止，IU还有一套位於杨平的170坪乡间别墅，同小区里住著80多位明星，曾经也是李英爱的居住地。 杨平距离首尔非常近，因此很多明星艺人都爱在这里安家。 这套杨平的别墅其实是IU为了一家人周末休闲、放松而购置的。 据悉豪宅当时的售价为22亿，IU更是大手笔多付了8亿，连周边的地皮一起买下，光是这套房子就花费了30亿。



早在2011年IU就稳居福布斯韩国名人榜，被网友称为「百亿少女」，2008年正式出道，2010年和任瑟雍的一曲《唠叨》打开了市场，之后的《好日子》让她的国民知名度和人气激增，获封「国民妹妹」。 唱片、演唱会、影视剧、广告代言、杂志拍摄等，IU全方位发展，从2018年开始她就频繁登上「明星房产富豪榜」，虽然从未公开过她的代言费、出场费等，但有知情网友粗略算过光是2022年，IU的广告费和演唱会收入加起来就有差不多100亿。



其实IU小时候的家境并不好，父母因为替别人做担保而背负了巨额债务，小时候还曾有过一段寄人篱下、主蟑螂屋的经历。 努力的IU在出道第三年，就还清了父母所有的债务，挣钱的同时还不忘积极参与慈善事业，是人美心善的代表。

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