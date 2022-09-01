【分集剧情】《说出你的愿望》侨莱半梦半醒间说出心底话！泰植透露卸任班长原因引心酸（ep.7）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第7集里两位志工的故事要准备好纸巾T^T

*以下内容包含《说出你的愿望》第7集关键剧情！



淋雨后的告白

侨莱担心妍珠被野猪袭击，冒雨跑进后山，结果妍珠只是去运动训练，只有侨莱被雷声吓得半死XD两人一起把饿死的小野猪下葬，感叹父母犯的错不该连累小孩。 回来后侨莱感冒发烧，半梦半醒间对妍珠告白「我喜欢你」、第二天却不记得，妍珠调皮地表示他什么也没说。

杨医生送妍珠礼物、继续追求她，医院志工也都看好这一对。 侨莱误以为来做志工的妍珠哥哥跟他一样是罪犯，令妍珠哥哥也站在杨医生一边。 可怜的侨莱啊XD



403号病房

泰植终於对侨莱说起自己的过往。 他原本为惩罚自己而露宿街头，因肺癌来医院的路上跳河但被志工们救下。 病情得到控制后，泰植想让捡回来的余生更有价值，於是加入精灵团队; 而为了避免大家觉得他是病人，所以秘密地在403号房接受治疗。 如今癌症复发，所以即便假装受伤也希望侨莱留下，好接替他担任班长。

侨莱问现在403号房的人是谁，泰植一脸惊讶，似乎完全不知情，前去查看时发现门锁被换了密码。 这时，躺在房间内的病人突然睁开双眼！



忘记丈夫的妻子

清洁工崔德子说回家一个人无事可做，一旁的义工黄次勇露出异样表情。 德子路遇邻居发现自己不记得说过的话，回家后又看到贴了很多提醒用的memo。 次勇尾随她进入家门，把冰箱上满当当的照片和memo指给她看：原来两人是夫妻，但德子每天醒来都会忘记这件事。 德子自责居然忘记了老伴、跌坐在地上哭泣，次勇轻拍爱妻的肩膀给予安慰。 德子歉疚地对丈夫鞠躬：「谢谢你，明天也多劳烦你了。」 夫妻抱在一起哭泣，令人心疼不已。



下集预告里，精灵团队齐聚在一起，妍珠说「那是姜班长一直在准备的事情」，侨莱眼眶泛红。 凖京继续寻找侨莱，望著妍珠若有所思; 侨莱刚跟妍珠说「我更喜欢你」，就被医院志工告知女朋友曾来找他，笑容瞬间凝固。《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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