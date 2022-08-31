这是粉丝们的心声吧！看到专辑又有SM广告纸，Key露出嫌弃表情：「噢呜！以后能不能别塞进专辑里了」

SHINee 成员 Key 在30日发行第二张SOLO专辑《Gasoline》。

同名主打歌是一首嘻哈舞曲，由 Key 亲自参与作词，向属於自己的道路勇往直前的样子，比喻爲汽油的爆发性火力，展现他充满自信和抱负。他在发布会上也提到：「我认为我的工作是选择好的音乐，和歌迷分享好音乐。我想听人们说『 Key 有很多洞察力』、『他的音乐值得买，值得听』。」



Key 在直播中拆了自己的专辑，结果...专辑中又出现SM的广告纸，也让他皱著眉头碎念：「噢呜！这广告纸...以后能不能别塞这东西进专辑里了。」这也让粉丝们纷纷表示：「换成明信片或小卡不行吗」、「永远一针见血的 Key 」、「好好笑」、「太中肯了」、「多两张小卡会更感谢」、「我连拆专辑的表情都跟他一模一样」、「SM甚至会漏掉小卡，也不会漏掉广告纸」等等。

모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v — 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022

而 Key 这张专辑实体真的就像录影带 Concept，完美重现八九十年代的感性，让不少网友也都表示想买来收藏呢！



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