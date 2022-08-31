多产演员崔代勋！从《非常律师禹英禑》的难搞上司变身《千元律师》检察官！

作品多多并且超有存在感的演员崔代勋，日前从《Insider》中的菁英囚犯「南大门」，到《非常律师禹英禑》最终两集暂代姜其永工作的难搞律师上司「张胜准律师」，最近还出现在热播电视剧《模范刑警2》中的「千尚宇」一角，接下来他更将演出《千元律师》中名门之后的检察官「徐敏赫」。

SBS新剧《千元律师》由南宫珉与金芝恩主演，描述不看酬劳而专门帮弱势受害者对抗蛮横的有钱人以及收费超高的律师们，是一部痛快的法庭对抗剧。崔代勋在剧中的新造型剧照也随之公开，他的角色「徐敏赫」是出身於法律界皇室家族的「江南小孩」检察官，2年美国研修后归国，将与单恋的白玛莉（金芝恩饰）结婚。他与能力很强的千智勋（南宫珉饰）是同期同学，见到千智勋总让徐敏赫有种玻璃心，想跟千智勋比较但总是成为他手下败将的感觉。



从剧照中可看出崔代勋发型较短，不管在法庭上或是审讯室里露出了相当犀利的眼神，感觉能够让对面的嫌疑人备感压迫，而另一张照片中则看到他似乎坐在户外的露天咖啡座，享受著午后的阳光，有种富二代的悠闲享受。崔代勋也表示他将在《千元律师》展现出「富家的温室花朵」的一面，期待大家喜爱这次的作品。



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