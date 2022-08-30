综艺《高中生爸妈》丈夫狂使唤比自己小13岁的妻子「呀～冰水！没有汤吗」让主持人看到超生气！

MBN综艺《高中生爸妈》主要观察在10多岁经历结婚、生孩子、育儿的高中妈妈和爸爸的日常生活的真实综艺。

今晚播出《高中生爸妈2》第13集中，是19岁成爲妈妈的张素熙（장소희）和比自己大13岁的丈夫车尚民（차상민）还有两个女儿一起的日常生活。



先公开的影片中，车尚民一坐在餐桌前就说：「呀！水！要冰水！」。对此，朴美善一针见血地指责说：「原来在家里真的是一动不动呢！」车尚民继续对妻子说：「但是没有汤吗？IC 热死了总得有汤吧？」张素熙：「煮了汤不是会更热吗？」车尚民：「但是有汤我才能吃饭啊！你不知道我没汤不吃饭的吗？」HAHA 看到这幕也说：「你要是来我家就死定了！」



之后，车尚民光速吃完饭并对妻子说：「呀！我好不容易才吃完，换作是你，你还要吃吗？」郑佳恩和印乔镇也指责车尚民的语气：「为什么要这样说话啊？」



影片一公开，也在韩网引发热烈讨论：「明明有摄影机，却明目张胆地那样...」、「真的很适合教育用」、「最佳未婚奖励项目」、「无条件要在女子高中播出的节目」、「拜托告诉我这是掩的」、「努力开发自己的努力生活吧…」、「孩子们都看著那个更可怕」、「太心痛了」、「取消放送吧... 连成爲父母的准备都没有，爲什么要表现出孩子气」、「不是他人即地狱，而是婚姻即地狱」等等。





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