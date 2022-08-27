郑丽媛第三度接演法庭戏！与「小迷糊」李奎炯双双从检察官转职律师联手《争锋相辩》

好像很习惯两个人演法庭剧了～但组合很新奇！

以《我叫金三顺》、《你来自哪颗星》等剧获得高知名度的郑丽媛，自2017年以来多演法庭剧，如《魔女的法庭》及《检察官内传》。今年她将第三度带来法庭、律政题材新作《争锋相辩》（辩论开始），与以《机智牢房生活》爆红的「小迷糊」李奎炯合作。

《争锋相辩》为Disney+全新原创剧，讲述为了成功不惜一切代价的狠毒律师「卢昔意」，和一旦盯上某事就会赴汤蹈火的古怪律师「左时白」，两位截然不同的律师携手追查真相的法庭悬疑剧。「胜诉率92%的『疯狗』来了！」首张前导海报便呈现郑丽媛从容且骄傲的模样，这位「为了胜诉不惜一切代价的王牌狠毒律师」正是「卢昔意」。



而卢昔意与李奎炯饰演的左时白是如何扯上边携手辩护的呢？从剧照可见两位个性水火不容如冤家似的相处，不过预告明白的说明他们都是「只要咬住就不会放」的难缠律师。



不止郑丽媛，李奎炯过去也曾在《秘密森林》与《医生耀汉》饰演检察官。郑丽媛与李奎炯都要「从检察官转职律师」在《争锋相辩》会展现什么全新面貌呢？

《争锋相辩》中的案件皆改编自真实案件，会以案件为主轴传达主角卢昔意为了弱者而辩护的感动，在追查真相的过程也会带来悬疑要素。9月於Disney+独家播出。

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