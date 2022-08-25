河允景「春日暖阳」泪目戏无NG一次就过！《非常律师禹英禑》多处暖心细节是临场发挥

河允景认为崔秀妍之所以是「春日暖阳」，原因在於她「懂得后悔和反省自己、一直努力成为更好的人」，拍戏时也全身心融入这个疗愈感满满的角色，还主动添加了很多暖心细节。

河允景在《非常律师禹英禑》中饰演女主的同事及大学同学「崔秀妍」，因为善良正直、对朋友照顾有加备受观众喜爱。 剧中看似对他人不关心的英禑细数她的暖心事迹、将她称为「春日暖阳」，让观众大呼温暖感动。

近日河允景接受采访时透露，当时这场戏一次就拍过：「看到剧本时我和恩斌都觉得台词太棒了。 拍摄时英禑淡淡地说著那些话，我很自然就流下眼泪，一次就拍过了。 我们两个人都非常感动，哽咽到说不出话。 是用非常真挚的感情在表演。」 就连个性冷静的导演都很大声地喊「OK」，称赞她们做得非常好。



剧中有很多秀妍照顾英禑的细节，例如出现巨大声响、车速过快时下意识地抱住英禑，还有轻拍「酱油律师」的头，其实都是剧本中没有的行为。 河允景说：「剧本中完全没有关於行动的内容，是我代入崔秀妍之后自行创造的。 因为觉得这样的画面可以在一闪而过的镜头中带给观众一些感受，所以努力表现成无意识的行动。」



有观众认为秀妍外冷内热的个性完全是男二的设定，如果是男生一定会成为男主的强劲对手XD河允景感谢大家喜爱不够完美的秀妍，感叹说：「如果有这样的朋友在身边，一定会给生活注入巨大的力量。 另一方面，之前这样的女性角色似乎真的太少。」



关於秀妍如何看待英禑，河允景认为有一个从「矛盾」到「真心」的变化过程：读书时因实力不及英禑而感到自卑和嫉妒、对英禑爱恨交加，但逐渐成熟后就对当时的想法后悔，於是更加照顾英禑，在共事过程中逐渐把她作为真正的朋友看待，也通过英禑获得成长。 「反省自己、懂得后悔、努力成为更好的人，也许这就是让崔秀妍成为春日暖阳的原因吧。」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻