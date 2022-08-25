河允景「春日暖陽」淚目戲無NG一次就過！《非常律師禹英禑》多處暖心細節是臨場發揮

河允景認為崔秀妍之所以是「春日暖陽」，原因在於她「懂得後悔和反省自己、一直努力成為更好的人」，拍戲時也全身心融入這個療愈感滿滿的角色，還主動添加了很多暖心細節。

河允景在《非常律師禹英禑》中飾演女主的同事及大學同學「崔秀妍」，因為善良正直、對朋友照顧有加備受觀眾喜愛。 劇中看似對他人不關心的英禑細數她的暖心事跡、將她稱為「春日暖陽」，讓觀眾大呼溫暖感動。

近日河允景接受采訪時透露，當時這場戲一次就拍過：「看到劇本時我和恩斌都覺得台詞太棒了。 拍攝時英禑淡淡地說著那些話，我很自然就流下眼淚，一次就拍過了。 我們兩個人都非常感動，哽咽到說不出話。 是用非常真摯的感情在表演。」 就連個性冷靜的導演都很大聲地喊「OK」，稱讚她們做得非常好。



劇中有很多秀妍照顧英禑的細節，例如出現巨大聲響、車速過快時下意識地抱住英禑，還有輕拍「醬油律師」的頭，其實都是劇本中沒有的行為。 河允景說：「劇本中完全沒有關於行動的內容，是我代入崔秀妍之後自行創造的。 因為覺得這樣的畫面可以在一閃而過的鏡頭中帶給觀眾一些感受，所以努力表現成無意識的行動。」



有觀眾認為秀妍外冷內熱的個性完全是男二的設定，如果是男生一定會成為男主的強勁對手XD河允景感謝大家喜愛不夠完美的秀妍，感歎說：「如果有這樣的朋友在身邊，一定會給生活注入巨大的力量。 另一方面，之前這樣的女性角色似乎真的太少。」



關於秀妍如何看待英禑，河允景認為有一個從「矛盾」到「真心」的變化過程：讀書時因實力不及英禑而感到自卑和嫉妒、對英禑愛恨交加，但逐漸成熟後就對當時的想法後悔，於是更加照顧英禑，在共事過程中逐漸把她作為真正的朋友看待，也通過英禑獲得成長。 「反省自己、懂得後悔、努力成為更好的人，也許這就是讓崔秀妍成為春日暖陽的原因吧。」



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