「懵智孝」宋智孝与所属社合约将在10月到期！双方经过深入讨论，决定不再续约～

今日（25日），根据韩媒 스포츠서 报导：「宋智孝和现经纪公司 Creative group ING 的专属合约将於10月到期。」

宋智孝在2019年成立的 Creative group ING 初期开始就一直在一起。在此后的3年里，双方经过深入讨论，决定不再续约。虽然有所属公司转会、设立1人企划公司等多种选择，但是暂时计划单独活动。



另外，宋智孝在2001年以《KIKI》杂志封面作为模特儿正式出道。2003年的电影《女高怪谈3：狐狸阶梯》开始走上演员之路，之后陆续出演电视剧《宫》、《朱蒙》、《急诊男女》、《前女友俱乐部》、《我们，爱过吗》、《来魔女食堂吧》，电影《霜花店》、《暗黑新世界》、《诡妹》等，积累扎实的作品。同时固定出演综艺《Running Man》，以洒脱又呆萌的魅力，受到许多观众的喜爱。



宋智孝去年出演《来魔女食堂吧》，剧中她饰演魔女食堂社长「赵熙罗」，与郑珍（南志铉 饰）、李吉勇（蔡钟协 饰）之间的羁绊，也成为了故事的一大看点。只有短短的8集，也让不少观众敲碗第二季！希望智孝欧腻继续走花路啦～



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