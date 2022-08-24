少女时代秀英IG分享感性长文：「因为爱而忙碌的这个夏天，再也没有比成员们陪伴在旁更幸福、更珍贵的时间了」

GG4EVA！这个夏天有少女时代，SONE们很幸福～

少女时代於今年（2022年）迎来出道15周年，并以「完整体」回归韩国歌坛。不只有团综《少时贪探》，她们还积极出演出演各种综艺节目，如：《惊人的星期六》、《认识的哥哥》、《出差十五夜》、《文明特急》等，并以主打曲《FOREVER 1》和粉丝们度过特别有意义的夏日。成员秀英於昨日（23日）在个人Instgram分享长文，表达自己对於此次活动的感想。







秀英表示：「不知道是不是因为结束了如同庆典般的打歌，上传这些照片总带著那么点悲伤的气息。但还是有几句话想写下来...这次的回归之所以准备那么久，我想大概是因为...现在的我们比起『带来什么样的音乐』，更重要的是『传递什么样的讯息』。为了把力量汇入到这个讯息里，我们必须先经历『该成为什么样的人』这一苦恼。」

「到了一边制作专辑、一边思考该传递什么讯息的时候，比起『我们已经成长很多很多，这就是现在的我们想说的话』这样宏大的目标，更多的是，想对这漫长岁月不知道能不能在见到组合完整体却依旧等待著的SONE们说一句：『我们依然在这里』，这就是最能传递我们『真心』的讯息…」

「虽然只是朴实无华的一句话，但满含我们的决心和真心。在制作专辑的同时，我们再次在调整所有人的行程这类现实问题上碰壁，在『想做的』和『能做的』之间妥协，甚至还有在『真心』中生出『疑心』的瞬间。但是完成专辑后，看到SONE们像是只等待此刻一般，用世界上最响亮的声音给予我们应援，这时我才明白，让这个讯息变得圆满的不是我们，而是你们。现在，仍旧，以后也一直会对你们说：『我们在这里』。如梦一般，让这短暂的3天，填满了5年的空白期。

言语所不能及地感谢你们..你们的存在就是巨大的感动。」









「还有这次看著成员们在舞台上唱歌的样子，我感受到宛如魔法般，刹那间我不懂事的怀疑，不知不觉变成坚定的信心和信任...对啊，因为爱而忙碌的这个夏天，再也没有比成员们陪伴在旁更幸福、更珍贵的时间了...我们一定要永远在一起！这些腻腻歪歪的少女们啊...（本来只想写几句，结果罗罗嗦嗦仿佛获奖感言，都是因为这个8月太让人激动了）那就，晚安吧！我们...3号再见 #GG4EVA」

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