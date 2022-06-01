看懂《我的出走日记》大结局了吗？断头玫瑰、500硬币都是戏！生活仍在继续，「出走」没有终点

开播前宣传不多，开播后好评如潮，已经被诸多观众奉为「人生剧TOP3」，预定「本年度最佳韩剧之一」，说的就是《我的出走日记》。

《我的出走日记》以廉家大姐琦贞（李伊 饰）、二哥昌熙（李民基 饰）、三妹美贞（金智媛 饰）为主轴，细腻描写著小人物的故事，写实，贴近生活，说句夸张的评价，都说一千个人眼里有一千个哈姆雷特，那《我的出走日记》 结束后，一百个人里也有一百个结局，其中的滋味值得细细品味。



第16集精彩大结局，只是对於没有明确描写出廉家三姐弟生活走向这一点，部份观众心有牵挂，觉得这并非是他们心目中最完美的大团圆结局。 但小编认为，只用Happy Ending、Bad Ending来界定结局是否完美，未免太糟蹋前15集的剧情铺设，以及编剧的用心良苦了。 这部剧剧名的韩文直译为「我的解放日记」，中文改成了「我的出走日记」，何为解放、出走？ 最通俗的说法当是「摆脱桎梏」、「挣脱枷锁」！

大姐琦贞始终向往著火热爱情，但事与愿违将青春浪费在了追逐男人的路上，直到遇上了大姐夫泰勋（李己雨 饰），两人似乎是天生一对，一个温吞到让观众觉得是窝囊，一个热情似火，性格互补。 大结局里琦贞最后和泰勋解开了怀孕误会，也认清了这段关系的问题，原来爱情并不永远甜蜜，会伴随著摩擦、矛盾与自我，从她努力想要融入进泰勋的家庭可以看出大姐依旧未放弃爱情，就像最后那幕断头玫瑰花，也应证了大姐之前「可以接住头」 这句话，不是只有完美才是美，不完美也能深入人心。



二哥昌熙原先是个口无遮拦、有什么就说什么的话痨，却在送走了妈妈之后有种被逼著一夜长大的感觉。 独自熬过了贷款，终於不再为钱所困，又误打误撞走错了教室，或许找到了适合自己的新职业-礼仪师，即将有了真正的人生目标。 二哥的人设更偏向於自我解放、自我和解，接受曾经碌碌无为的自己，不停激励自己，哪怕每天只前进一小步，也是好的。



三妹廉贞是最让观众产生共鸣的角色，从社恐、需要通过别人的肯定来肯定自己的她最后成为了懂得自我肯定的人，内心的巨大转变才是一切好转的开始...... 快乐源於自身，不再将期待放在他人身上，学会搜集小确幸，即使每天只能搜集5分钟，那又如何？ 或许，渐渐地就能从5分钟变成了50分钟、5小时。



关於「解放CP」具氏（孙锡久 饰）和美贞的结局，肯定有不少观众认为两人没有明确的在一起就不是HE，真是这样吗？ 时隔多年重逢的两人可以毫无负担的互相坦露过去，互相拥抱，已经说明他俩对过往释然，懂得了从心底接纳他人。 他们是互相救赎，互相影响，没有斤斤计较，也没有救人者与被救者之间的高贵卑微与否。 大结局具氏拿出积攒的身家去做了结，丢下了嗜好的酒拾起了差点掉落下水道的硬币，在小编看来这就是他摆脱黑道、在前往希望的路上的自我救赎。500块硬币虽小，却也能积少如山，要想往前迈进一大步，就得从尝试迈出一小步开始。



这部戏值得慢慢欣赏、回味，既有明喻、也有暗喻，生活仍在继续，解放没有终点，一切都是进行时！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻