实力终於被认可！姜泰伍坚信自己终有一天会被看到：不眼红徐康俊&孔明先走红，不会为此而焦虑

《非常律师禹英禑》的热播让男主角「李浚浩」的扮演者爆红，不少剧迷都被他暖男的人设圈粉成功。

姜泰伍於2013年以演员男团5urprise一员出道，曾与徐康俊和孔明是队友，首部出演的作品则是同年网剧《放学后福不福》。 组合随著2020年合约期满解散，对比徐康俊早在2015年就通过《奶酪陷阱》为人熟识，姜泰伍的走红其实算晚的了，那么对於队友们比自己更早出名，他又是怎么想的呢？



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日前有韩媒《News 1》采访了姜泰伍，他对此话题也有提及，表达了自己真实的心声。姜泰伍表示：「当时真心替他们高兴，他们成功就代表5urprise成功了，很真诚地为他们庆祝。 不过，我也是人啊，会羡慕他们，但我也不是那种会特别关注他人事情的类型，当时也想过之后也许我也会有被大家熟知的一天，不会很焦虑。」



正是因为相信自己有会被民众熟悉的一天，姜泰伍才保持著初心努力活动，而机遇往往会留给有准备的人，让他碰到了《非常律师禹英禑》，一夜之间爆红。 对於昔日队友的走红，徐康俊和孔明也送上了祝福，姜泰伍透露：「康俊哥正在部队服役，他有联络我。 孔明之前约我一起打保龄球，还说我现在红了，费用由我出。 」

采访最后，姜泰伍提到了入伍，表示：「因为《非常律师禹英禑》，我才可以在退伍之后开始下半场。」

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