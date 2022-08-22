姜泰伍《非常律师禹英禑》最爱场面公开！fox台词「我好失落」拍了10多遍，预测第二季剧情走向！

《非常律师禹英禑》上周圆满结局，除了女主角朴恩斌人气飙升之外，男主角姜泰伍也凭深情、浪漫、充满魅力的表现获得「国民失落男」、「有罪男」、「李FOX」等称号。

剧中有一段英禑和浚浩互相确认心意的戏份，英禑问是否可以触摸他来感受自己心跳有多快，浚浩闻言微笑著走向英禑，讲出让无数人尖叫的fox台词：「如果你不触摸我，心跳就不快了吗？ 就算在我身边也没感觉？ 这样我好失落。」



近日接受媒体采访时，姜泰伍表示这是浚浩第一次向英禑表达感情，那句话并不是真的失落，而是混合了心动、悸动等复杂的感情：「浚浩和英禑一样很紧张，走过去时也无法好好看著英禑，努力表现了他瞳孔震动的模样。」 因为每一cut都有细微的不同，为了更加准确地表现两个人的感情线，这句台词前后拍摄了超过十次。



说到剧中最让姜泰伍本人心动的戏份，他pick了带英禑看夕阳那场戏，还说开车时真的紧张到流汗！原来姜泰伍是一旦理解就很容易代入角色的类型，因为对去看夕阳这句小小的告白非常有共鸣，所以拍摄时无法抑制地感到心动~





关於第二季，姜泰伍表示虽然目前还没有确定消息，但如果服完兵役有机会的话非常想拍：「第二季也许会和英禑一边准备结婚一遍吵闹吧？ 既然第一季是happy ending，第二季作为交往已久的恋人，发生争吵和新的矛盾也都不错。」



最后回顾一下浚浩这句拍了十多遍的经典戏份，实在太让人心动啦！期待第二季的确定消息~



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