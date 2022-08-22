罗PD提少女时代要录制《出差十五夜》！曺圭贤听到狂碎念：「那跟我说干嘛啊～我们没有出来呢！」

《看我的肩膀，都要脱臼了》是《肩膀舞要跳到什么时候啊》的第二季，由殷志源＆曺圭贤出演，是一档让客人坐下，然后他们自己开始斗嘴的令人心酸的脱口秀。

公开的预告中，殷志源和曹圭贤还有制作组正在喝酒聊天，「殷曹地府」组合将展现的自由奔放脱口秀，让人期待！殷志源：「只要有你，我都喜欢。」展现了甜蜜的关系，结果...下一秒两人马上吵架，殷志源：「不是～呀！」曺圭贤：「《三时四餐》都也录了！」



曺圭贤还问制作组：「但是...怎么8个月期间都没想到要用我们的成员呢？（看了手机之后）都是 HYBE 还有...」罗PD：「之后还有少女时代（指《出差十五夜》，这个拍摄当时是7月）。」曺圭贤：「是嘛？那跟我说干嘛啊～我们没有出来呢！」殷志源听到也说：「我如果没有罗䁐锡的话，就会饿死！你知道我的处境吗？」



而他们还会招待酒友，虽然遮起来了，但看背影似乎是宋旻浩，甚至还去他家拍摄了，即使搬了新家，也要成为固定拍摄地吗（笑）！而《看我的肩膀，都要脱臼了》是5分钟节目，将在26日於tvN首播，完整半会在 YouTube 频道十五夜（채널 십오야）公开。

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