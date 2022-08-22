大家爱看这样的剧！《非常律师禹英禑》《朝鲜精神科医师刘世丰》《说出你的愿望》讨论度提高的共通点

日前《非常律师禹英禑》刚风光圆满播毕，而正在热播中的《朝鲜精神科医师刘世丰》《说出你的愿望》话题性也逐渐升高，这些电视剧在结构上有个共通点，是否正好贴合观众们的收视习惯？

全球皆知韩国剧集内容丰富，剧情五花八门吸引著各类型的观众们，不过关於最近这三部作品《非常律师禹英禑》《朝鲜精神科医师刘世丰》《说出你的愿望》的话题性，似乎也让大家留意到观众们喜好的韩剧结构类型。那就是「集数段落型」韩剧。以上三部作品的共通点，就是每一集到两集间就解决一个事件，让观众们随著一个个小故事的解决而得到治愈与共鸣。



《非常律师禹英禑》透过每一集到两集解决一个事件，在每一集的开头也会说明这事件主角们所遭遇的状况，以及为何来委任律师的诉求。随著相当生活化的情节，以及主角与配角们的演技发挥，禹英禑总是灵光乍现的特殊观点，吸引著观众们一集接著一集看下去，再加上整体的爱情线与同事情谊发展，让观众们看得相当舒心。



《朝鲜精神科医师刘世丰》同样也拥有这样的架构，主角刘世丰因为遭人陷害而流放乡里，误打误撞在小医馆待了下来，虽无法如往常为人施针，却利用特别的洞察力发现更多人的病徵是因为心理所影响，甚至每一个事件就像是刑事案件一样复杂，成为一部古装的追凶剧，收视率也节节上升，主演团队们的合作揭开事件真相，正义得以伸张，让观众们觉得相当振奋。



《说出你的愿望》目前刚播出四集，每一到两集剧中的「神灯小队」也都完成一个任务。由於剧情是为临终的患者们完成最后的心愿，虽然相当疗愈，但最终仍必须面临死亡的分离，令许多观众们在观看时也跟著流下感动的泪水。剧情类型稍微偏沉重，因此想放松看剧的观众们很可能不太敢点开，剧中里面充满了许多身不由己的人生故事，也算是相当写实。



「集数段落型」的韩剧结构并不算少见，之前由金喜善、路云所主演的《还有明天》，正在拍摄续集的《模范计程车》，或是《我是遗物整理师》《Voice》系列等等这些剧集也都是这样的架构，有时对於中途加入的观众们也相当友善方便，可以直接切入新的案件收看，不一定要从头开始补追，可能也是受欢迎的原因之一。



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