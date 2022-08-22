欧尼，不哭！少女时代亮相SM家族演唱会，孝渊一边哭一边摆健美POSE

SM家族演唱会「SMTOWN LIVE 2022」时隔5年在首尔重启！

「SMTOWN LIVE 2022 」聚集了SM娱乐经纪公司旗下的歌手艺人，KangTa、BoA、东方神起、SUPER JUNIOR、少女时代、SHINee KEY与珉豪、EXO的SUHO、XIUMIN、CHEN、D.O.及KAI，还有Red Velvet、NCT、aespa、GOT the beat都有登场表演。



最近刚刚携新曲重磅回归，且今年迎来出道15周年纪念的「爱豆女帝」少女时代一亮相就引爆欢呼声。 成员中已经有人不再是SM艺人，因此本次她们能合体回归实属不易，每一个人都心情澎湃，孝渊更是强忍著泪水。 但作为专业女团成员，不管心情如何激动，该做的舞蹈动作、 该有的表情都会一丝不苟地对待，於是粉丝们就看到了这样一个场景，情绪逐渐崩溃，想要哭出来的孝渊强忍著泪水，依旧伴随著音乐认真舞动，也和大家一样在听到「一想到你我就会变得坚强」时摆出健美POSE，场面滑稽又心酸，看得粉丝们心疼不已。



티파니 벅차오른 표정에서 눈물 왈칵

윤아 얼굴 개지려서 눈물 왈칵

효연 울음참는 표정에서 걍 무너짐 pic.twitter.com/XWU05SKWgi — (@comocosm) August 20, 2022

表演结束后，孝渊激动落泪，成员们抱著她安慰、为她擦眼泪，太妍表示：「今天格外紧张激动。 」Yuri也说：「内心澎湃，但又充满了幸福。 」相关影片很快就被粉丝放到了网路上，孝渊看到大家的应援之后默默点赞。



슴콘 소녀시대 웅니들 무대 끝나고

효연웅니 눈물 흘렸어 ... ........ pic.twitter.com/LJQ68B5fbv — 풀이 (@pupurring) August 20, 2022

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