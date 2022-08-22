2022年韩剧里那些可可爱爱的CP们！化学反应太强烈了，每一对都想站真人CP

虽然2022年还没有结束，但多部韩剧已经创造出了甜蜜CP，这些可可爱爱的CP们很难让人不爱！

提到韩剧，大家一定会想到甜甜的恋爱，刺激著你每一个恋爱细胞，比如今年播出的《二十五，二十一》、《那年，我们的夏天》、《我的出走日记》、《社内相亲》、《僵尸校园》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》、《非常律师禹英禑》等等，里面的CP们每一对都让人化学反应爆棚。

《那年，我们的夏天》延秀&崔雄

一个是全校第一，一个是全校倒数第一，命运将两人拉在了一起，学生时期的恋爱就和青春一样短暂。 但成年后的两人却因为一部纪录片重逢，重逢的不仅是人，更是感情。 金多美和崔宇植这对狗狗眼CP，在极度拉扯中找回了恋爱的味道。



《社内相亲》夏莉&泰武

霸总爱上穷女孩，还有契约恋爱这个老梗，被金世正和安孝燮演出了新意，始祖鸟一出，真心要笑出猪叫声。



《社内相亲》妍书&成勋

副CP都这么受欢迎实属少见，两人甚至在剧里弯道超车，无论是KISS还是床戏都比男女主还要快，洒脱白富美和全能精英秘书之间的爱情如同火星撞地球，那叫一个火热！



《僵尸校园》南拉&秀赫

南拉和秀赫并非该剧的男女主，但依旧备受关注，成了万众瞩目的「班长CP」，一个是表面上性格冷静、沉默寡言，实际上只是防御心理太强的模范生; 一个原是不良少年，梦想成爲军人而努力学习的高中生，这反差感很难不爱。



《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》夏京&时雨

宋江和朴敏英从颜值和身高差上来看已经是「完美CP」了，总之他俩站在一起，那全新的清新CP感直接溢出了萤幕，甚至还打破了「韩剧8集定律」，第二集就上演了火热劲爆的床戏。



《柔美的细胞小将2》柔美&八笔

第2季一开播柔美就换了新男友，4集两人就甜辣拥吻。 刘八笔是一个「直球式」男生，直球进攻，瞬间击破柔美的心房，再加上他的阳光微笑，想不深陷都难。



《二十一，二十一》希度&易辰

目前为止最意难平的一对CP，陪你走过青春，陪你走过低谷，最终却没能走到最后。 但当他们热烈相爱时，一切是那样的完美、治愈、深刻、美好、丰富.......



《我的出走日记》美贞&具氏

社恐女孩和神秘男，互相崇拜互相治愈互相救赎的过程，教会了我们「不要假装幸福，也不要假装不幸」。



《非常律师禹英禑》英禑&浚浩

自闭症天才律师和她的守护天使，明明是法庭题材的剧集，很多观众却被英禑和浚浩这对「鲸鱼CP」给萌到。 连两人的约会清单都那样与众不同，鲸鱼CP加油！！



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