魅惑大师李栋旭为何站「男男CP」时特别有感！从《鬼怪》与孔刘，到《他人即地狱》的任时完都非常带劲

李栋旭近年真的是一发不可收拾的多部作品，跟男演员之间的火花更胜一筹啊～，OPPA真的太有魅力了。大家对哪一组印象最深刻呢？

上一次M编整理了一篇文章主题为【追剧中一不小心站错男男CP的七张图！「这一对好像也很可以～XD」】的内容，在留言区发现李栋旭在「男男CP」领域可以说是相当的活跃，於是决定整理成一篇文，跟大家好好分享这位魅惑大师的作品。



大家觉得栋旭OPPA是攻强？还是守强？还是可攻可守呢～？

▼2016年tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》与孔刘(鬼怪)合作，李栋旭的设定则是阴间使者，两人被大众称为「死鬼CP」，成为经典中的经典，创下了不少名场面和深厚友谊。



▼2019年OCN《他人即地狱》里，李栋旭化身为可怕至极的连续杀人魔，紧追著潜力无穷的考试院房客任时完，一边调教一边等著小白兔变恶魔。



▼而2020年tvN《九尾狐传》中，与金泛合作成为李氏九尾狐兄弟档，两人又爱恨情仇纠葛不清的过往恩怨，事实上关系也相当紧密，本剧也确定会在2023年推出续作《九尾狐传1938》，两兄弟将再次合体并与金素妍合作。



▼2021年tvN《Bad and Crazy 邪恶与疯狂》里，和因《鱿鱼游戏》而爆红的魏嘏隽（魏河俊）合作，李栋旭在剧中有著多重人格，魏嘏隽则是他心里深处正义又疯狂的一面，剧中也有不少亲密接触，非常多难分难舍、男上加男的画面，相当幽默逗趣，疯狂程度真的不一般。



不晓得大家印象最深刻的是哪一组CP呢？欢迎留言跟M编我分享～。

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