《非常律师禹英禑》朱钟赫自曝「为了想被认出来而去闲晃」、每天都要发简讯「想你」给他〜

因在《非常律师禹英禑》中演出权谋诡计权敏宇一角而备受瞩目的演员朱钟赫，来到在19日播出的SBS电台节目，与昔日曾在《黑色太阳》中合作过的演员朴河善畅谈自己拍摄《非常律师禹英禑》的趣事。

朱钟赫表示自己首度出演电台节目，虽有点紧张，更担心自己表现得太过轻松，昔日曾与朱钟赫合作《黑色太阳》的朴河善也夸赞他这次在《非常律师禹英禑》的表现非常出色。朱钟赫还特别提到在《黑色太阳》中饰演女主角的金芝恩与自己交情匪浅，是曾经一起在咖啡厅打工聊梦想的朋友。两人能一起演出《黑色太阳》也相当开心。



朱钟赫也提到《非常律师禹英禑》邀请了300位观众到剧院一起欣赏最终回，是很特别的感觉，当然对於没能再见到这些演员同事们，不免觉得有点怪怪的，也有点失落。听说朱钟赫最近为了实地感受一下自己的人气，而跑到COEX去闲晃。他表示其实自己是一个人去看电影《捍卫战士：独行侠》的，而这时姜泰伍来电话了，说「这哥哥是为了感受自己的人气才去的吧」，但其实根本没人认出他，肚子并不饿的他还故意跑去吃饭，在那里闲晃著。引起一阵大笑。



朱钟赫说到自己看到最终回的《非常律师禹英禑》剧本时，就感觉有可能会有第二季的出现，也谈到自己与剧中演员们的合作心得。对於剧中最后与他发展出爱情线的演员河允景，朱钟赫说两人拍摄时已经满熟悉的，不过越拍越有默契，还被旁人说很像老夫老妻一样。而对於主角朴恩斌更是让朱钟赫佩服，他提到朴恩斌的台词非常多又长，说话的语速也要像机关枪一样，难免会有NG的时候，不过即使现场人再多，朴恩斌总是能游刃有余地再演出一次，完全不紧张，让朱钟赫相当赞叹。



他也提到其实最想念的人就是姜泰伍，有时候汪洋团队聚在一起时，姜泰伍都没能参加，所以朱钟赫说只好每天都发简讯「想你」给姜泰伍〜原来姜泰伍的魅力连男生都迷上了呀〜



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