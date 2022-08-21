【分集剧情】《还魂》陈武挑拨辰耀院与松林作对，无德成为无辜牺牲者仍惦记弟子安危！（ep. 17）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第17集中张煜短暂离开的间隙，无德竟被王指定为试验的牺牲品！

*以下内容包含第17集关键剧情！



真父子、假母女

张强在盖马谷尾随拿著天府馆馆主剑的张煜，推论他就是馆主儿子，劝他不要追寻邪术。 而张煜因为太小就与张强分开，并没有认出父亲。



昭泥发现无德才是真复妍，为了自保决定不让任何人知道这个真相，甚至不惜除掉无德。 无德和张煜推断出假复妍就是昭泥，但不知该如何告诉陈湖警。 其实陈湖警也感觉到异常，对假复妍的态度逐渐改变。



陈武的计画

陈武要求陈湖警跟松林作对，报酬是把复妍和冰石送给辰耀院。 陈湖警召开万长会，在王室面前削减松林的可信度、要求由辰耀院保管冰石。 众长老为争夺冰石吵的不可开交，正如李先生的预言所说，王担心预言中的帝王星也即将出现。



为一睹冰石威力，王决定杀死一个人再用冰石之力将其复活，指定无德为试验品。 无德体内的落寿一直希望借冰石之力找回力量，愿意以命一赌，并暗自庆幸这次没有让张煜也置身危险。 陈湖警受命杀死无德，复妍在落寿失去意识时突然出现，对陈湖警呢喃了一声：「娘！」



张煜与世子联手

张煜声称徐经大师的意志写在心书里、要求等拿来心书再做决定，并趁等待时间向世子寻求合作：现在的王妃实为崔氏巫女，真王妃的灵魂则在某处等待救援。



下集预告里，松林被设下结界，似乎只有还魂人能使用法术。 江客栈主人吸取活人元气后恢复行动能力，在其中大开杀戒。 张煜为保护大家，把自己和还魂人一起关进密室。 无德闻言奔向密室，流著泪拔出了宝剑！



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