【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：我们的禹英禑竟在大结局时回到TOP 2位置！

大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（八月）第３周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――KBS《说出你的愿望》：8.9（播至第４集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――ENA《非常律师禹英禑》：8.8（已播出大结局）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――tvN《还魂》：7.3（今晚播出第１７集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――MBC《黑话律师》：7.3（今晚播出第８集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――JTBC《模范刑警2》：6.5（今晚播出第７集）

【台湾由爱奇艺台湾站、LINE TV播出】

NO.6――SBS《今日的网漫》：6.3（今晚播出第８集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.7――KBS《现在很美丽》：6（今晚播出第４１集）

NO.8――tvN《朝鲜精神科医师刘世丰》：5.7（播至第６集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.9――KBS《美男堂》：5.6（播至第１６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.10――tvN《猎钻缉凶》（ADAMAS）：5.4（播至第８集）

【台湾香港都在Disney+播出】

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