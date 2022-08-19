【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：我們的禹英禑竟在大結局時回到TOP 2位置！

大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（八月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──KBS《說出你的願望》：8.9（播至第４集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──ENA《非常律師禹英禑》：8.8（已播出大結局）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──tvN《還魂》：7.3（今晚播出第１７集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.4──MBC《黑話律師》：7.3（今晚播出第８集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.5──JTBC《模範刑警2》：6.5（今晚播出第７集）

【台灣由愛奇藝台灣站、LINE TV播出】

NO.6──SBS《今日的網漫》：6.3（今晚播出第８集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.7──KBS《現在很美麗》：6（今晚播出第４１集）

NO.8──tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐》：5.7（播至第６集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.9──KBS《美男堂》：5.6（播至第１６集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.10──tvN《獵鑽緝兇》（ADAMAS）：5.4（播至第８集）

【台灣香港都在Disney+播出】

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