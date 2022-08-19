《说出你的愿望》虐心戏引发共鸣：池昌旭演活失丧青年喊戏不断，演技终极爆发！

由池昌旭、崔秀英和成东镒主演的治愈韩剧《说出你的愿望》以「临终关怀」为题材，剧中主角致力协助病患实现心愿，幕幕赚人热泪，更被韩国网友评为「本年度不可错过的感人韩剧」！

今日盘点了几个刺激泪腺的名场面，保证触动人心；还未开剧的剧迷，现在可以透过「黄Viu煲剧平台」体验这颗催泪弹的威力！

治愈韩剧《说出你的愿望》首周剧情讲述对於人生感到绝望的尹侨莱（池昌旭饰）刑满出狱后，带著命不久矣的爱犬「儿子」租住豪华酒店为自己庆生，但是从小被人遗弃的他并不知道自己的出身和生日；



他漫无目的地带著「儿子」看海、却空虚得眼泪直流，最后更难过地抱著爱犬往海里走去，幸好被临终关怀医院的「精灵团队」志工班长姜泰植（成东镒饰）及时拉住，才从鬼门关前躲开！



对此不少观众大赞池昌旭在短短数分钟里演活两极情绪，堪称演技大爆发；而他和「儿子」的相处，也成功引起爱犬人士的共鸣，让人不禁跟著泛泪。

剧中尹侨莱为了履行社会服务令而到安宁医院担任志工，满足临终病人的遗愿；而他的第一个委托服务，就是把仅剩一周性命的老人带到曾经生活大半辈子的房子，度过最后时光。经过「精灵团队」的努力，老人顺利回到过去的家，尹侨莱问他：「爷爷，你不害怕死亡吗？」其后更向患者坦露心声：「我其实有点怕死，活著却更让我感到畏惧，我该怎么办才好？」此时老人紧握他的双手说道：「真的很谢谢你载我回家。」



这是侨莱人生里第一次被人感谢、得到重视，他瞬间双眼通红，还叮嘱老人随意吩咐他；此外，他更连夜布置柿子树，希望让对方回到最怀念的时光。尹侨莱对未来存疑的态度，正好戳中部分观众的心声；而他在帮助患者的同时，自己也从中得到治愈，从而展现出角色间的双向救赎，让观众会心微笑；剧中亦有谈及家人不和、家族争产、无视死者安宁等元素，现实且虐心的情节也是该剧的一大看点！



Viu Original原创催泪韩剧《说出你的愿望》以荷兰某基金会旨在实现癌末患者最后心愿的真实事件为发想，讲述对於人生没有希望的尹侨莱（池昌旭饰）为履行社会服务令而走进临终关怀医院服务，因而结识了性格开朗的护士徐妍珠（秀英饰）和热血志工班长姜泰植（成东镒饰）；经历一次又一次的深刻接触、满足了无数病患的临终遗愿，侨莱改变了对於生命的看法，从而获得再次活著的勇气。剧集逢星期三、四晚上十时在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻