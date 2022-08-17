最新韩剧话题性排行TOP.10出炉！《非常律师禹英禑》蝉联7周冠军《黑话律师》稳坐亚军好评如潮

最新韩剧话题性排行TOP.10出炉！《非常律师禹英禑》蝉联7周冠军《黑话律师》稳坐亚军好评如潮

韩剧   2022年8月17日   星期三10:00   MiJimin  

（图源：ENA《非常律师禹英禑》、MBC《黑话律师》、tvN《还魂》海报）

有没有人这两部剧一起追的呢～！？一起来看看最新的前10名的on档韩剧有哪些作品吧。

热门韩剧《非常律师禹英禑》目前已蝉联「GOODDATA电视剧话题性」第7周话题性冠军宝座，不过网上话题性稍有下滑趋势，但数据依旧遥遥领先其他作品，本周四将迎来EP.16大结局。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》海报）

第二名则是目前广受好评的《黑话律师》，集集精彩紧抓观众视线；而《还魂》虽然上周停播但依旧保持第三名，预计会在下周日以EP.20完结。
（图源：MBC《黑话律师》海报）

＊接下来一起看看8月第2周的电视剧话题性 TOP.10 有哪些作品吧！
（图源：GOODDATA截图）

1．ENA《非常律师禹英禑》
（图源：ENA《非常律师禹英禑》海报）

2．MBC《黑话律师》
（图源：Disney+《黑话律师》海报）

3．tvN《还魂》
（图源：tvN《还魂》海报）

4．KBS2《现在很美丽》
（图源：KBS2《现在很美丽》海报）

5．KBS2《黄金面具》
（图源：KBS2《黄金面具》海报）

6．JTBC《模范刑警2》
（图源：JTBC《模范刑警2》海报）

7．ENA《新兵》
（图源：ENA《新兵》海报）

8．KBS2《说出你的愿望》
（图源：黄viu煲剧平台《说出你的愿望》海报）

9．SBS《今日的网漫》
（图源：黄viu煲剧平台《今日的网漫》海报）

10．tvN《朝鲜精神科医师刘世丰》
（图源：黄viu煲剧平台《朝鲜精神科医师刘世丰》海报）

（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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