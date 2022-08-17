最新韩剧话题性排行TOP.10出炉！《非常律师禹英禑》蝉联7周冠军《黑话律师》稳坐亚军好评如潮

有没有人这两部剧一起追的呢～！？一起来看看最新的前10名的on档韩剧有哪些作品吧。

热门韩剧《非常律师禹英禑》目前已蝉联「GOODDATA电视剧话题性」第7周话题性冠军宝座，不过网上话题性稍有下滑趋势，但数据依旧遥遥领先其他作品，本周四将迎来EP.16大结局。



第二名则是目前广受好评的《黑话律师》，集集精彩紧抓观众视线；而《还魂》虽然上周停播但依旧保持第三名，预计会在下周日以EP.20完结。



＊接下来一起看看8月第2周的电视剧话题性 TOP.10 有哪些作品吧！



1．ENA《非常律师禹英禑》



2．MBC《黑话律师》



3．tvN《还魂》



4．KBS2《现在很美丽》



5．KBS2《黄金面具》



6．JTBC《模范刑警2》



7．ENA《新兵》



8．KBS2《说出你的愿望》



9．SBS《今日的网漫》



10．tvN《朝鲜精神科医师刘世丰》



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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