《小妇人》全新8位主演海报：金高银站C位，「朱丹泰」又演豪门了！贫穷能把人逼到多坏呢～

围绕著700亿巨款展开的8人故事终於拉开了序幕。

《黑道律师文森佐》导演金熙元携手《Mother》编剧郑瑞景，加上金高银、南志铉、朴持厚和魏嘏隽（魏河俊/魏化儁）携手主演的《小妇人》公开了8人阵容的官方海报，华丽的背后隐藏著黑暗、欲望和勾心斗角。



金高银饰演吴家长女「仁珠」。 由於在极端贫困的家庭环境下长大，一心梦想过上有品质的生活，也最早意识到只有金钱才可以守护自己和家人。 在捡到700亿后决心占为己有，原先平凡的她开始蜕变成势利眼恶女。 金高银占据海报的C位，虽然衣著端庄地站在众人中间，却似乎和周围的奢华氛围无法融合。



吴家次女「仁京」的扮演者是南志铉，是一名热血有使命感的记者，不愿意向金钱低头，更不愿意把灵魂出卖给金钱。 海报里她站在大姐的左手边，紧紧握住对方的手，眼神坚定，意味著她将成为大姐最坚强的后盾。



朴持厚饰演吴家幺女「仁惠」，虽然家境贫寒，但集姐姐们的宠爱於一身，但也因为家里太过贫穷，从没使用过好颜料，不过她还是凭藉自己的天才绘画实力考入名校。



海报里她双手抱著大姐的手臂，显示出了幺女的柔弱一面。魏嘏隽饰演出身英国名牌大学的顾问「崔道日」，他长相出众，业务能力超群，判断力、分析力在业界数一数二，但脸上始终戴著「面具」，从不轻易透露自己的真实想法。严基俊和严智苑饰演豪门夫妇，是这座豪宅的主人，两人的身边还有一个小女儿孝琳，一家三口占据了海报最前方。姜勋扮演的「河宗浩」是「仁京」的好友兼支持者，海报里他站在仁京的身后。



《小妇人》以家境清寒的三姐妹作为主轴，三人从小过著成天被钱追著跑的生活，但某一天，却意外捡到700亿，当三人面对金钱的欲望与诱惑，各自有了不同想法，并与韩国最有钱的名望家族展开一场疯狂对战。 该剧将於9月3日开播。



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