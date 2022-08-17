最新韓劇話題性排行TOP.10出爐！《非常律師禹英禑》蟬聯7週冠軍《黑話律師》穩坐亞軍好評如潮

有沒有人這兩部劇一起追的呢～！？一起來看看最新的前10名的on檔韓劇有哪些作品吧。

熱門韓劇《非常律師禹英禑》目前已蟬聯「GOODDATA電視劇話題性」第7週話題性冠軍寶座，不過網上話題性稍有下滑趨勢，但數據依舊遙遙領先其他作品，本週四將迎來EP.16大結局。



第二名則是目前廣受好評的《黑話律師》，集集精彩緊抓觀眾視線；而《還魂》雖然上週停播但依舊保持第三名，預計會在下週日以EP.20完結。



＊接下來一起看看8月第2週的電視劇話題性 TOP.10 有哪些作品吧！



1．ENA《非常律師禹英禑》



2．MBC《黑話律師》



3．tvN《還魂》



4．KBS2《現在很美麗》



5．KBS2《黃金面具》



6．JTBC《模範刑警2》



7．ENA《新兵》



8．KBS2《說出你的願望》



9．SBS《今日的網漫》



10．tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐》



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞