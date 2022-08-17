最新韓劇話題性排行TOP.10出爐！《非常律師禹英禑》蟬聯7週冠軍《黑話律師》穩坐亞軍好評如潮

最新韓劇話題性排行TOP.10出爐！《非常律師禹英禑》蟬聯7週冠軍《黑話律師》穩坐亞軍好評如潮

韓劇   2022年8月17日   星期三10:00   MiJimin  

（圖源：ENA《非常律師禹英禑》、MBC《黑話律師》、tvN《還魂》海報）

有沒有人這兩部劇一起追的呢～！？一起來看看最新的前10名的on檔韓劇有哪些作品吧。

熱門韓劇《非常律師禹英禑》目前已蟬聯「GOODDATA電視劇話題性」第7週話題性冠軍寶座，不過網上話題性稍有下滑趨勢，但數據依舊遙遙領先其他作品，本週四將迎來EP.16大結局。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》海報）

第二名則是目前廣受好評的《黑話律師》，集集精彩緊抓觀眾視線；而《還魂》雖然上週停播但依舊保持第三名，預計會在下週日以EP.20完結。
（圖源：MBC《黑話律師》海報）

＊接下來一起看看8月第2週的電視劇話題性 TOP.10 有哪些作品吧！
（圖源：GOODDATA截圖）

1．ENA《非常律師禹英禑》
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》海報）

2．MBC《黑話律師》
（圖源：Disney+《黑話律師》海報）

3．tvN《還魂》
（圖源：tvN《還魂》海報）

4．KBS2《現在很美麗》
（圖源：KBS2《現在很美麗》海報）

5．KBS2《黃金面具》
（圖源：KBS2《黃金面具》海報）

6．JTBC《模範刑警2》
（圖源：JTBC《模範刑警2》海報）

7．ENA《新兵》
（圖源：ENA《新兵》海報）

8．KBS2《說出你的願望》
（圖源：黃viu煲劇平台《說出你的願望》海報）

9．SBS《今日的網漫》
（圖源：黃viu煲劇平台《今日的網漫》海報）

10．tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐》
（圖源：黃viu煲劇平台《朝鮮精神科醫師劉世豐》海報）

（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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