[影片]绝美新娘朴敏英喊「我结婚了〜」！《月水金火木土》15秒充满幸福感婚礼预告公开

演员朴敏英穿上纯白白纱礼服的新娘装扮真的美到说不出话！短短几秒钟的影片可看出朴敏英在《月水金火木土》表现出婚礼上的幸福感〜还搭配上幽幽的一句「我结婚了〜」，令人期待剧情走向。

tvN最新水木电视剧《月水金火木土》将於9月21日首播，剧情描述为了完美的不婚而成为契约婚姻大师崔尚恩，以及与「月水金」这位神秘的长期顾客、「火木土」这位超级巨星新客户，所展开令人心动的爱情故事。女主角崔尚恩由朴敏英饰演，而高庚杓所饰演的郑志浩，与金宰荣所饰演的姜海镇两位男主角，是否将展开三角恋情？



朴敏英所饰演的契约婚姻大师崔尚恩，从出生起就是「完美」的代名词，不管是生活中所需要的各种技能资格证书，以及卓越的判断能力与处世方法，各方面都非常完美。为了连不婚这件事都完美，崔尚恩变身为提供「秘密解决方案」的契约婚姻大师，展开她的完美魅力。



tvN今日公开的短预告，画面中穿上白纱面露幸福神情的朴敏英，与角色上的设定不同更加令人好奇。不婚的她打扮成完美的新娘，走在红毯上接受著众人的祝福，一边迎接翩翩飞落的花瓣雨，一边用极度幸福的表情望向她身边的男伴，绝美新娘朴敏英让观众们不禁开始好奇剧情走向，绝对不结婚的她，为了什么原因要演出这场「假婚礼」呢？影片中也尚未公开男伴的样貌，只有结尾朴敏英小声地说著「我结婚了〜」，更引人注意后续即将公开的讯息。



《月水金火木土》将於9月21日晚间首播。



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