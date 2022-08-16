《机密同盟2》婚后玄彬变壮更帅气！润娥片中变身Youtuber现场重现「记得订阅按赞喔！我爱你们〜」逗笑柳海真与玄彬

电影《机密同盟2》（港译《秘密任务2：International》）於今日上午在首尔举办了制作发表会，导演以及主要演员玄彬、柳海真、润娥与陈善奎均出席现场。玄彬婚后并成为准爸爸后再度，现身引发大家关注，润娥则是重现剧中装可爱桥段令现场男生都笑呵呵！

电影《机密同盟》原班人马暌违五年后再度跟观众们见面！《机密同盟2》延续第一集的人物设定，由北韩刑警铁零（玄彬饰）带著全新的任务再度来到南韩，与南韩刑警姜镇泰（柳海真饰）合作，本次更加入了FBI探员杰克（丹尼尔海尼饰），各自虽然目的不同但需要组成团队共同合作，对抗犯罪组织首脑张明俊（陈善奎饰）。



由於是第二次合作，柳海真与润娥都表示熟悉的感觉真的很棒，拍摄起来觉得格外的自在。润娥还特别声明自己和第一集不一样的地方，就是成为了Youtuber这个职业。在第一集当中与姐姐姊夫同住的她，对北韩来的铁零一见钟情，这集又出现了西洋帅哥杰克，让她心里天人交战，在现场润娥也透露了这角色的苦恼。现场润娥还重现自己YT影片结尾的台词：「记得订阅按赞喔！我爱你们〜」让柳海真与玄彬听了哈哈大笑。



现场玄彬也被问到婚后重返大萤幕与公开行程的感想，他则是简单表示工作上其实没有什么不同，比较在意大家是否能够欣赏这部作品，花了长时间拍摄与准备的《机密同盟2》希望观众们能够喜爱。而继《犯罪都市》后再度饰演恶角的陈善奎，则是希望带给大家另一种反派的感觉。



柳海真则是大赞新加入的丹尼尔海尼，说丹尼尔不管是身体上或精神上都带给人一种很健康的感觉，而今日无法到现场的丹尼尔也透过视讯连线参与，他表示自己长期以来是柳海真的粉丝，能与他合作感到很荣幸，两人拍摄现场还常常讨论钓鱼的话题！



《机密同盟2》（《秘密任务2：International》）即将在9月8日於台湾上映，已香港亦在9月内上映，成为中秋节最强动作喜剧！



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