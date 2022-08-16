158公分 VS 190公分！朴真珠和李光洙合拍广告展现「最萌身高差」，两人还戴著超可爱头套！

今日（16日），经纪公司 ANDMARQ 娱乐公开朴真珠在广告拍摄现场的幕后花絮照。

公开的照片中，朴真珠身穿色彩鲜艳的衣服，散发著活泼可爱的魅力，还展现各种符合广告概念的表情和姿势。



这个广告是朴真珠和李光洙一起进行拍摄，日前她也在 IG 上传多张照片，并写下：「和无法在同一个镜头中捕捉到的亲切的光洙前辈，尴尬尴尬！」因为...朴真珠的身高是158公分，李光洙是190公分，两人的身高差距真的非常大，朴真珠还站在木箱上 XD 此外，两人还戴著装有饭的碗的头套，李光洙投入自拍，而朴真珠露出呆萌的表情，形成鲜明的对比。

朴真珠最近在《玩什么好呢》诞生的限定女子团体 WSG Wannabe 活动圆满结束后，也出演KBS新剧《说出你的愿望》和 wavve 原创《危机的X》，,持续进行著不间断的活动。



而李光洙在今年拍摄了《杀人者的购物目录》后，也有拍摄综艺！与刘在锡＆少女时代俞利的《韩星地带：逃脱任务》将在9月8日上线；此外他也将和刘在锡＆金软景加盟 Netflix 新综艺《Korea No.1》。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻