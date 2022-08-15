新剧《The Glory》宋慧乔变身「复仇女王」与「年下男」李到晛搭挡！已在近日杀青，将分两季播出！

Netflix 原创剧《The Glory》确定由宋慧乔、林智妍，李到晛、廉惠兰、朴成勋和郑成日出演。

由《秘密花园》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等大热剧的金银淑编剧执笔，《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》安吉镐导演执导，编剧＋导演阵容也是非常厉害！



《The Glory》讲述梦想成为建筑师的文东恩（宋慧乔 饰），却在校园时期遭上残忍的暴力事件而自行申请退学。之后加害文东恩的主导者朴妍珍（林智妍 饰）结婚生子，他的孩子进入小学后，文东恩成为孩子的班导师。对加害者以及旁观者进行彻底的复仇计画，是个邪恶又悲伤的故事。



宋慧乔饰演私立国小班导师「文东恩」，学生时期因贫穷遭受残忍的校园暴力，因此失去笑容。她在学生时期度过浓雾笼罩，看不清前方一尺远的绝望生活的人。

林智妍饰演高中时期对文东恩实施校园暴力的主导者「朴妍珍」，拥有一切不用羡慕别人的女人，狠毒的她没有一丝悔意，过著完美人生。



李到晛饰演整温室中的花草、拥有清新的笑容的「周汝正」，是整型外科医生。为了守护文东恩，并把她身边的恶魔赶走，不惜成为复仇的刽子手。



而配角的部分，廉惠兰饰演另一个校园暴力受害者「姜贤南」；朴成勋饰演和朴妍珍一起破坏文东恩生活的「全在俊」，家里有钱有权，生活随心所欲、目中无人；郑成日饰演朴妍珍的丈夫「河道英」。



《The Glory》在去年12月开始拍摄，拍摄9个月后，也在近日杀青（将分两季播出，一季有8集共16集）。而金编这次改写复仇剧，人物构成也不再只有男、女主角，而是以两个女主角和一个男主角为主轴的故事，大家是否会期待呢？



더글로리 종방연...

이제 개같이 방영만 기다리면 되는부분

뮤비클로저 김태진 음감님 음악 잘 부탁드립니다.... pic.twitter.com/q8SQGBfDFI — 화석 (@notfossil379_) August 14, 2022

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