《Another Record》李帝勋：「因为太爱电影而成为演员，为了能一辈子拍电影而开一家制作公司！」

8月18日即将在OTT平台SEEZN独家公开的节目《Another Record：李帝勋》，将展现出演员李帝勋私下真实的样貌，以及他所怀抱的电影梦。这是一种充满想像的新型态电影纪录片。

《Another Record：李帝勋》节目内容透过身为演员的李帝勋，除了在演技上不断想打破框架突破自己以外，为了不失去与大众的共鸣，自己不断地想像与努力。而透过电影《兄妹的夏夜》呈现了对於人们的深层温暖视线，带来疗愈的尹丹菲导演，纪录了大家所不知道的李帝勋新的一面，李帝勋的想像成为现实，并且透过想像所塑造出的小说情节，成了每天我们身边所发生的小故事，令人们产生共鸣。



作品从演员李帝勋的出发点，也就是他的大学时期开始，勇敢的新人李帝勋，以及让大家仔细看看身为演员相当忠实的思考并努力著的现在，李帝勋再次观赏自己2006年的出道作独立短篇电影《真实，Litmus》，侃侃而谈当时自己如此特别的选择，更特别的是他与这部作品的导演及制作代表，共同创立了制作公司「Hard Cut」。



电影《真实，Litmus》中李帝勋的演出曾令人留下深刻的印象，他也表示演出时该有种恐惧，但这部作品是将恐惧转化为勇气后所拍摄的。而他表示自己开始演戏的原因，就是因为太爱电影，而想要一辈子都能拍电影应该怎么做呢？李帝勋想到的方法就是成立一家电影制作公司。演员李帝勋将如何蜕变为制作人兼导演李帝勋呢？

《Another Record：李帝勋》节目中还将有演员朴正民、李东辉共同出演，让这些与李帝勋交情非常好的朋友来谈谈他们眼中的李帝勋。8月18日下午将透过SEEZN平台公开。



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