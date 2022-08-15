2022年韩剧里那些精彩绝伦的女主角们！8位里有5位是金姓美女，你最想Pick哪位

2022年已经进入8月，今年的韩剧依旧精彩不断，甚至出了好几部爆款。

从最近热播的《非常律师禹英禑》，到之前的《社内相亲》、《我的出走日记》、《二十五，二十一》、《那年我们的夏天》，有欢乐、有温馨、有悲伤、也有眼泪，为观众们带去了多重体会。 每一部电视剧都离不开主角们的精彩演绎，女主角更是撑起了半边天，截止到目前为止的韩剧里，又有多少出彩的女主角呢？ 又有哪些是你喜欢的呢？

《非常律师禹英禑》禹英禑（朴恩斌 饰）

史上最可爱的韩剧女主非禹英禑莫属，患有自闭症的她成为了韩国首位自闭症律师，并进入了一家行业内的顶级律所。 在朴恩斌的细腻刻画之下，在观众们严重禹英禑的一言一行，一举一动都可爱爆棚，这位新晋「国民女儿」狂吸妈粉。



《我的出走日记》廉美贞（金智媛 饰）

找金智媛这样的大美女来演相貌平平的普通人廉美贞真心没有说服力，但金智媛的整容式演技硬是让观众们接受了她平凡社畜的人设，和我们一样恐惧社交、想要靠爱情寻找安全感、焦虑却又无法下定决心做出改变......



《社内相亲》申夏莉（金世正 饰）

这剧土不土先放一边，是真的甜到发齁。 金世正饰演的女主为了闺蜜假扮千金去相亲，一系列拜金、蠢笨的行为竟然成功反撩到了霸总，但没想到霸总竟然还是自己公司的上司，哈哈哈哈，於是申夏莉就开启了假千金+真本人的双重生活模式。



《为什么是吴秀才？ 》吴秀在（徐玄振 饰）

全心全意搞事业的女人最帅了！从高中毕业到顶尖律所的金字招牌，背后的辛酸和痛苦只有吴秀在本人才知道。 徐玄振的演技再升级，气场全开，哪怕在一众男人当中气场也绝不输，疯批大女主的设定属实看得观众们直呼「太爽了」。



《那年我们的夏天》国延秀（金多美 饰）

剧情其实很俗套，校园情侣经过分分合合最终又走到了一起，但中间的过程却被刻画得清新脱俗，细腻悸动，让人入戏极深的一大原因就是金多美扮演的延秀感染力太强，让观众感到了那久违的，关於爱情的心动。



《二十五，二十一》罗希度（金泰梨 饰）

金泰璃的演技好到被众人齐赞「同龄演员中无竞争对手」，30岁演高中生也毫不违和，演出了高中生独特的灵气，不少细微的小表情、小动作都非常贴合角色，虽然有点中二魂，但金泰梨把搞笑的分寸掌握得很好。



《还有明天》具恋（金喜善 饰）

该剧收视率十分惨淡，但并不妨碍观众们喜欢「具恋」，粉色头发+红色眼线，张扬又霸气，配上冷峻的表情，彷佛生命永恒的阴间使者也多了一份情感色彩。 只是具恋的情路太过坎坷，为这部剧流过的眼泪中有一半都是因为她。



《安娜》安娜（秀智 饰）

秀智太适合贵妇装扮了，一丝不苟的精致和端庄。 这部戏里秀智的演技也肉眼可见的进步了许多，从10几岁演到30几岁，从学生时期的开朗到后期假扮他人时的畏缩和小心翼翼，秀智的眼神与举止展现出可明显的变化。



这么多位精彩人设中，你要Pick哪位呢？

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