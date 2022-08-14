《Running Man》刘在锡整全昭旻笑出猪叫声～要朱宇宰的电话却给曹世镐的XD

大神真的很调皮，想不到也有其他人玩这招XDD

《Running Man》EP.615后半部内容为全新竞赛，悄悄邀来三位嘉宾河道权、李伊庚与朱宇当队长，他们要和《Running Man》成员们交涉，延揽拿到越多任务费的成员为佳。

一些成员早就听闻嘉宾有谁，全昭旻却什么也不知道。她打给刘在锡询问，刘在锡却故意把河道权讲成曹世镐，还把曹世镐的电话当成朱宇宰的电话传给权昭旻。刘在锡对於自己的恶作剧笑得很开心，甚至笑出猪叫声。



全昭旻一收到就知道是曹世镐的号码了，不过仍打过去。「欧巴，三万元、三万元。」全昭旻劈头就丢出谈判金额，曹世镐听了一头雾水：「要给我三万元？为什么？」全昭旻问曹世镐为何要装不是嘉宾，但曹世镐反问：「我今天是哪里的嘉宾啊？《Running Man》？」



全昭旻要求视讯确认，看了画面却说：「是嘉宾没错啊！」曹世镐仍然满头问号：「这里是我家啊……」发现误会一场，两个人尴尬的用汉江美景结束对话……



巧的是，李伊庚也用类似的手法整了朱宇宰。李伊庚一看到朱宇宰就兴奋的说：「我不是把号码传给你了吗？」朱宇宰委屈的说：「不是……照号码打过去，结果是他爸啊！」李伊庚笑开花解释：「我爸引退之后很无聊啊！」（按：李伊庚是大名鼎鼎的LG前社长李雄范啊～）



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