「不是放弃而是有了新梦想」金世正《今日的网漫》与爸爸对话极触动人心，网友：「很心痛也很了不起」（EP.5）

很多时候，要和长辈谈论「梦想」真的是一件难事QQ

昨晚（12日）播出的《今日的网漫》第5集，尾声金世正扮演的温心，终於勇敢和爸爸坦白已转换跑道、不再於柔道场上竞逐。此段成为本集讨论度最高的片段，许多韩国网友表示看哭了、表示深有同感。

本集大致描述温心选择负责两位新人漫画家申大陆（金道勋 饰）与具瑟儿（全慧妍 饰）。申大陆被温心说服、答应先当白御镇（金甲洙 饰）漫画家的助手磨练，虽然不太明白自己为何需要精进画功，但仍默默练习。具瑟儿因为容易否定自己，被温心提出修改建议后经常失落，后来选择接受权编辑（梁玄敏 饰）的提案，担纲小说改编漫画家。



温心手上的新人被权编辑挖角，温心肯定不好过，但她不是难过人被抢了，而是突然意识到自己若没能好好提拔新人，他们很可能被埋没、整个人生产生变化。温心也因此事想起心中的伤痛，她依然很喜欢柔道，但曾经在赛场上伤到对手成了她跨不去的阴霾。



温心向爸爸（高昌锡 饰）坦承已转换跑道，她对爸爸说：「没拿到奥运金牌不代表我的人生很失败，也不是拿到金牌就代表我很成功。无论有没有实现，那都是我珍贵的梦想，我只不过是有了新的梦想而已。」



爸爸试著以自己没能拿到金牌的遗憾说服温心，温心直截了当的说：「我跟爸是截然不同的人，感受到不同的情感、做出不同的选择。那些对爸来说或许没什么的小事，在我眼里可能是大事；爸认为不重要的东西，我可能会觉得很珍贵。我不过是太热爱柔道，才会做出这种选择。」最后强调这是自己的人生，她要自己经历、自己承担。



温心与爸爸摊牌带给观众高度共鸣，Naver TV此片段下韩国网友留言：「触动了我的心，心很痛。」「父亲和女儿的演技太真实了，时间彷佛静止一般让人很投入。」「台词很动人。」「爸爸的心和女儿的心……两位演技太有火花了！」「很心痛也觉得很了不起，这样心酸的场面留在了我心里。」「昨天看这个一直流泪，再看一次懂了更多，为所有有梦的人们加油。」

▼YouTube片段



然而，今晚播出的第6集预告，具瑟儿没能快速出道成为爆红新人漫画家，而是因连日的赶稿病倒，另一边副总编（崔丹尼尔 饰）得知具俊英（南润寿 饰）泄漏内部资讯。具俊英看起来是打算两边都不得罪，一面将网漫组消息透露予本部长许冠英（河道权 饰），一面帮助网漫组提升业绩，这下被副总编抓到了，剧情会怎么发展？网漫连结也在Neon首页「被消失」，情况棘手……



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