【K社韩文小百科】《非常律师禹英禑》因电视台没名气+新人编剧+身障女主只找到一家赞助

《非常律师禹英禑》开播前有多不被看好呢？ 据说愿意投入广告的商家只有一个！

不少剧迷们应该都知道ENA作为开台没多久的新有线台，知名作品几乎没有，今年全靠《非常律师禹英禑》这部黑马神剧打响知名度。 而《非常律师禹英禑》开播收视率仅为0.9%，后来全靠观众们口口相传才有了现在的火爆。 众所周知，大多数韩剧都是边拍边播，因此在该剧尚未火起来之前，赞助商少得可怜，直到第11集才出现了PPL（植入广告），一只女二崔秀妍（河允景 饰）用的KAHI美妆棒。 哪知该集播出后，就引来多家韩媒的围攻，话里话外都在吐槽电视剧「掉价」，广告植入得太过明显，影响观众入戏。



事情的真相到底是什么呢？ 有知情人士透露，《非常律师禹英禑》中之所以看不到广告，是因为ENA是新设电视台、编剧是新人、女主角还是身障人士...... 似乎每一条都不符合广告商的投资标准。 而KAHI完全是被制作意图、人设所打动，成了唯一一家赞助商！所以，各大媒体、甚至因为看到KAHI的PPL而吐槽的观众们，还真不能怪KAHI，谁让人家眼光独到呢？



끼발 ... 우영우 PPL 없었던 이유가 신생 채널에 신인 작가, 장애인이 주인공인 설정 때문이래 ... 근데 가히는 제작 의도와 캐릭터 소개 등 자료를 읽고 유일한 제작 지원사가 된거래 ... 가히 PPL 숨쉬듯 나와도 인정합니다 pic.twitter.com/sjiI808Ml8 — 뜨앙 (@_ddeuang) August 7, 2022

不过，theqoo上也有网友留言反驳，称汪洋律所的职员们、法官们开的都是KIA起亚汽车，一度让人以为起亚也是赞助商，后期这个传闻就被否认了。有人还爆料，当时剧组前往起亚公司借车，起亚公司问过剧组是否需要赞助，是剧组表示不需要，还在使用完之后将油加满、车洗干净之后才还回去。



得知这一消息的网友和观众们留言表示：「总之我就是觉得植入KAHI之后，整部剧的品质都下降了」、「真真假假，假假真真，已经不知道听谁的了」、「KAHI很有眼光」、「有PPL又有什么关系，哪部剧里没有？？ 为什么要揪著这部剧不放」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻