《机密同盟2》9月8日全台上映！林润娥为两大帅警玄彬与丹尼尔纠结不已更参与搜查！

《机密同盟2》原班人马华丽回归，即将在9月8日中秋节前与台湾观众们见面啦！故事叙述北韩刑警任铁零（玄彬饰）为追捕藏匿在南韩的国际犯罪组织，投入新的共同搜查任务。本次除了来自北韩的玄彬与南韩刑警柳海真搭档外，更加入了美国FBI的探员杰克（丹尼尔．海尼饰），因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动，再次遇见铁零的敏英（润娥饰）除了重燃对他的爱意，看见西洋帅哥杰克，让她心生动摇好挣扎?

《机密同盟2》是玄彬睽违4年的大银幕之作，同时也是他与孙艺真结婚后的首部作品。延续前作《机密同盟》，玄彬在续作中继续饰演北韩刑警「任铁零」一角，带著新任务来到南韩，和南韩刑警「姜镇泰」、FBI探员「杰克」合作，成为三角同盟中的主导人物，对於以本作回归的感想，玄彬表示：「这次努力想展现出『铁零』在各方面都更胜前作的模样！而有「真大海」之称的柳海真，在《机密同盟2》中续演南韩刑警「姜镇泰」一角，以独特的诙谐演技风格再度展现这个角色充满人情味的模样，且将发挥更胜前作的逗趣演技，和玄彬所饰演的北韩刑警展开一段爆笑刺激的搜查行动！



目前正演出热播中的电视剧《黑话律师》，并以《缘来大饭店》、《极限逃生》等作品展现可人演技的润娥，在《机密同盟2》中继续饰演「朴敏英」一角，将再次展现愉快、充满活力的存在感！这个角色和姊姊、姊夫同住一个屋檐下，且是名一天赚不到100韩元（约台币2元）的YouTuber。这次她在面对重返南韩的「铁零」和新认识的「杰克」时，独自纠结不已，且还在搜查任务中扮演意外的角色。曾以《我叫金三顺》、《犯罪心理》、《X战警：金钢狼》展现魅力演技的丹尼尔．海尼，这次他在《机密同盟2》中饰演来自美国的FBI探员「杰克」，是个聪明、有著温暖笑容，且具备完美搜查实力的角色，为了追捕犯罪组织成员，意外和南北韩刑警一同进行搜查行动！这也是丹尼尔继《我叫金三顺》后再度与玄彬合作。



此外，以《犯罪都市》获得青龙奖最佳男配角的陈善圭，后来接连以《鸡不可失》、《胜利号》、《解读恶之心的人们》等作展现极具张力的演技，这次他在《机密同盟2》中则饰演大恶角，将和玄彬、柳海真展开最激烈的血战！中秋最强动作喜剧《机密同盟2》9月8日即将在台精彩上映！



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