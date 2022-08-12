《機密同盟2》9月8日全台上映！林潤娥為兩大帥警玄彬與丹尼爾糾結不已更參與搜查！

《機密同盟2》原班人馬華麗回歸，即將在9月8日中秋節前與台灣觀眾們見面啦！故事敘述北韓刑警任鐵零（玄彬飾）為追捕藏匿在南韓的國際犯罪組織，投入新的共同搜查任務。本次除了來自北韓的玄彬與南韓刑警柳海真搭檔外，更加入了美國FBI的探員傑克（丹尼爾．海尼飾），因各自的目的而團結一心的他們，將展開刺激的共同搜查行動，再次遇見鐵零的敏英（潤娥飾）除了重燃對他的愛意，看見西洋帥哥傑克，讓她心生動搖好掙扎?

《機密同盟2》是玄彬睽違4年的大銀幕之作，同時也是他與孫藝真結婚後的首部作品。延續前作《機密同盟》，玄彬在續作中繼續飾演北韓刑警「任鐵零」一角，帶著新任務來到南韓，和南韓刑警「姜鎮泰」、FBI探員「傑克」合作，成為三角同盟中的主導人物，對於以本作回歸的感想，玄彬表示：「這次努力想展現出『鐵零』在各方面都更勝前作的模樣！而有「真大海」之稱的柳海真，在《機密同盟2》中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角，以獨特的詼諧演技風格再度展現這個角色充滿人情味的模樣，且將發揮更勝前作的逗趣演技，和玄彬所飾演的北韓刑警展開一段爆笑刺激的搜查行動！



目前正演出熱播中的電視劇《黑話律師》，並以《緣來大飯店》、《極限逃生》等作品展現可人演技的潤娥，在《機密同盟2》中繼續飾演「朴敏英」一角，將再次展現愉快、充滿活力的存在感！這個角色和姊姊、姊夫同住一個屋簷下，且是名一天賺不到100韓元（約臺幣2元）的YouTuber。這次她在面對重返南韓的「鐵零」和新認識的「傑克」時，獨自糾結不已，且還在搜查任務中扮演意外的角色。曾以《我叫金三順》、《犯罪心理》、《X戰警：金鋼狼》展現魅力演技的丹尼爾．海尼，這次他在《機密同盟2》中飾演來自美國的FBI探員「傑克」，是個聰明、有著溫暖笑容，且具備完美搜查實力的角色，為了追捕犯罪組織成員，意外和南北韓刑警一同進行搜查行動！這也是丹尼爾繼《我叫金三順》後再度與玄彬合作。



此外，以《犯罪都市》獲得青龍獎最佳男配角的陳善圭，後來接連以《雞不可失》、《勝利號》、《解讀惡之心的人們》等作展現極具張力的演技，這次他在《機密同盟2》中則飾演大惡角，將和玄彬、柳海真展開最激烈的血戰！中秋最強動作喜劇《機密同盟2》9月8日即將在臺精彩上映！



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