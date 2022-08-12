备受争议的《安娜》将於今日晚间公开8集完整导演版！韩国电影导演协会声援捍卫导演权益

Coupang Play於6月24日公开的剧集，由秀智、郑恩彩、金准韩等演员们所共同演出的《安娜》，描述一位出身贫困家庭的女子诱墨，编织出一个又一个谎言，甚至以另一个人的身份而活。剧情与秀智的出色演绎引发观众们的高度讨论，而原本仅公开编辑后的6集长度，今晚将正式公开完整导演版8集。

Coupang Play今日也正式表达，虽然已播出6集长度的《安娜》，为尊重导演原本的编辑方向，将依照原本的承诺公开导演完整8集版本。以一些微不足道的谎言开始，女主角李诱墨渐渐走向由谎言建筑起的整个人生，也让她成功脱离了贫困，成为名人之妻。秀智在本片中所展现的演技也令许多观众们看见她的成长。



不过在电视剧播毕时，李柱荣导演却在接受某电影杂志的访谈中揭开了Coupang Play单方面强硬修改其作品的恶劣行为，引发争议。除了大家所知道的长度缩减以外，导演的拍摄意图亦严重遭到毁损与扭曲。甚至导演并未被告知这些内容，得知被修改后，李柱英导演更要求将自己的名字从Coupang Play这6集长度的版本删除，但Coupang Play始终保持沉默。



Coupang Play则表示曾尝试与导演沟通，并传达具体的修改内容，但导演拒绝修改。根据合约中的权利Coupang Play编辑了作品，并使其仍符合导演原有的制作意图。但为尊重导演的编辑方向，仍像之前所承诺的一样於今日公开导演完整版本。



对此韩国电影导演协会也发出文字声明向外界呼吁，不要侮辱导演们的权力。甚至为了捍卫所谓的编辑权，要求Coupang Play正式道歉并同时公开8集的导演完整版本。

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