【分集剧情】《说出你的愿望》侨莱为宝贝「儿子」留在医院，委托人一句话将他瞬间惹哭（ep.2）

其实侨莱并不是品行恶劣的青年，只是从未感受到关爱与温暖吧T^T

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现临终愿望的故事，第二集侨莱不情不愿地与精灵团队一起工作，没想到第一位委托人就让他破防......



*以下内容包含《说出你的愿望》第2集关键剧情！



老人的心愿

医院里的扁氏老人预计只剩一周生命，心愿是回到曾经生活大半辈子的老房子度过最后时光。 姜泰植和尹侨莱拜托现任房主帮忙，泰植拖著受伤的腿在门口扫地、侨莱帮房主洗车，加上料理师的美味助攻，终於为老人争取到一周时间。



尹侨莱的眼泪

医院的大家招呼侨莱一起吃饭，他一边装酷拒绝一边羡慕和乐融融的气氛。 侨莱发现爱犬「儿子」一离开医院就不舒服，只好再回到医院借住。 侨莱带老人和泰植、妍珠搬进房子，开车时一副满不在乎的态度，还说患者反正活不了多久。 泰植教训他却反被问住：没有人会为我的死难过，你又何必救我？



夜里，侨莱问老人是否怕死、说自己更害怕活著，老人握著侨莱的手说感谢带他过来。 侨莱也许是第一次体验到被人感谢的温暖，瞬间红了眼睛、感慨万千，叮嘱老人有什么需要务必告诉他。 侨莱想起老人说院中干枯的柿子树曾经结满柿子，夜里亲手做了几十个柿子模型挂到树上。



妍珠对侨莱改观

侨莱刚来医院时车速过快，妍珠为躲闪摔了一身泥，生气地把车子后视镜一脚踢飞。 侨莱表示愿意承担洗衣费，妍珠出完气也表示会出修理费，一听到要1800万韩元瞬间傻眼。

老人看到侨莱连夜变出的满树「柿子」，眼中绽放出光彩。 妍珠一开始以为侨莱是没教养的暴发户，现在觉他也没那么不可救药。



ps.大家有发现吗？ 饰演房主妻子慧珍的是《地狱公使》里的「朴静子」金信禄，饰演扁氏老人的是《还有明天》国家有功者「李永川」全茂松，泰植的街友之一则是《社内相亲》的夏莉爸爸金光奎XD



下集预告里，炒股失败连累家人的慧珍似乎在写遗言，侨莱说：「大婶您不是很想活下去吗？」 泰植问Sunny（朴真珠 饰）想实现什么心愿，妍珠藉著安慰病患讲给侨莱听：「痛就要大声喊出来啊，这样别人才能知道。」 最后侨莱说：「哪怕只有一次也好，真想变得幸福。」 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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