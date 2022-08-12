2006年曾合作绿茶广告！朱智勋、韩孝周有望出演《秘密森林》编剧新作《支配物种》

朱智勋和韩孝周都很努力工作，一直在拍新作品呢！

先前，有消息指出，朱智勋有望出演《秘密森林》李秀妍编剧新作《支配物种》，为科幻题材，描述关於优越的基因与病毒，以药物充饥的世界的故事，预计今年（2022年）10月开机，并通过OTT平台公开。

朱智勋马不停蹄地工作著，目前就有3部电影待上映：与河正宇合作由真实事件改编地《绑架》、与李善均合作灾难片《Silence》、与朴诚雄合作犯罪娱乐片《Gentleman》，积极挑战不同类型的作品。

《支配物种》的女主角则有望由韩孝周饰演，目前正在积极讨论中。韩孝周近期活跃於大、小萤幕上，与姜河那合作电影《海贼：鬼怪的旗帜》、与朴炯植合作电视剧《Happiness》，前阵子则拍完与赵寅成合作的电视剧《Moving》。

结束《Moving》的拍摄后，韩孝周又以新角色「大刀」出演Netflix电影《信徒2》。《信徒2》还没拍完，又有望出演《支配物种》，欧腻也是很努力工作！不过，有部分粉丝表示，挑战类型片很好，但偶尔还是想看韩孝周演爱情剧啊。

另外，朱智勋和韩孝周曾於2006年合作绿茶广告，16年前的他们模样超青涩～

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