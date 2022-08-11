现实比电视剧更狗血！《非常律师禹英禑》彩票案原型：丈夫遭肇事逃逸身亡，前妻一家继承全部财产

上周的《非常律师禹英禑》第11集「盐先生、胡椒小姐及酱油律师」讲述了一桩因彩票而起的纠纷，其实这案件也有事实原型，且结局比剧情更加狗血讽刺。

剧中三个人用赌资买彩票、约好如果中奖就三人平分，其中一个丈夫分到钱之后立即跟妻子离婚、要求带走全部奖金，还买了高档进口车跟情人约会。 不料丈夫被卡车撞死，妻子作为第一顺位继承人不仅拿到全部奖金，也成为丈夫死亡保险的受益人，刚好填补了买车的缺口。



这个案件来自曹佑成（音）律师的随笔集《一个喜悦胜过一千个悲伤》。 原型案件中，丈夫崔某与妻子金某恋爱3年结婚、育有一子一女，崔某婚后事业失败、被同僚骗走投资金，於是开始沾染赌博。 剧中是3个人一起买彩票，原型案件中则是4个人要求平分60亿韩元奖金（税后），即是每人15亿。

现实中原告也获得胜诉，但随后的发展略有不同。 崔某打官司拿到15亿后经常喝酒和殴打妻子，最终离婚并和之前就认识的女子同居。 子女抚养权判给前妻金某，崔某只需给她5千万赔偿金、每月支付200万抚养费。 崔某称彩票全部绑定在信托、一分也不能给前妻，前妻打官司要求对半分也以败诉告终。



剧中的丈夫大白天被卡车撞死，现实案件中则更为狗血：崔某在一个深夜遭遇车祸当场去世，车主还肇事逃逸、一直未能抓到。 崔某死亡当时没有父母，也没有法律上的妻子，第一顺位继承人就是他和金某的子女; 而因为子女尚未成年，所以监护人金某最终成为继承财产的管理人。

不仅如此，崔某过世前一个月还买了高额的死亡保险，且没有指定受益人，所以高达5亿的赔偿金额也由子女继承。 结果就是，前妻金某实际上获得了20亿韩元。



曹律师在书中感慨：「难道就是为了这个结局才吵成那样吗？ 唉。」

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