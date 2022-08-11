【分集剧情】《说出你的愿望》开播啦！不良青年池昌旭富有但迷茫，成东镒帮老朋友实现最后愿望（ep.1）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现临终愿望的故事，由池昌旭、成东镒、少女时代秀英主演，昨晚终於播出第一集！

*以下内容包含《说出你的愿望》第1集关键剧情



失去方向的青年

尹侨莱（池昌旭 饰）刑满出狱，从孤儿院朋友那里拿回一笔巨款和命不久矣的爱犬，在高档酒店最贵的房间为自己庆生，但其实从小被遗弃的他并不知道生日是哪天。 挥霍之后尹侨莱失去了方向，想起曾经一起烧炭的朋友说「我们这种人没有希望、活著不如死了」，难过地抱著狗狗一步步向海中走去。

朋友劝尹侨莱放弃救治狗狗、让它没有痛苦地离开，但尹侨莱认为狗狗还有没实现的心愿，决定在它真正想离开时才放手。 作为引发交通事故的惩罚，尹侨莱被要求去临终关怀医院做社会义工服务，没想到刚到医院就被愤怒的徐妍珠（秀英 饰）把高档车后视镜一脚踢飞。



送别至亲的队长

姜泰植（成东镒 饰）是临终关怀医院的志愿工作者，为了帮一起工作多年的尹大哥完成临终心愿驱车前往东海，不料路上因为尹侨莱而伤到腿，干脆把尹侨莱拉来替他开车。

做笔录时姜泰植听到尹侨莱父亲的名字「尹基春」后大惊失色，追问他后颈的烫伤是否熨斗所致？ 尹侨莱没有回答，姜泰植回忆起多年前被人用刀夹住脖子时摆手暗示一个小男孩逃跑，男孩后颈也有一片烫伤疤痕。 姜泰植悄悄拜托法官让尹侨莱来临终关怀医院做志愿者，让人很好奇两人有何渊源。



临终心愿

尹大哥是志工团队「精灵团队」的创立者，多年来帮很多人实现最后愿望。 现在他认为自己大限将至，把手表脱下来送给姜泰植，表示「我的时间结束了」。 泰植带他回到妻子墓边、看著他闭上双眼，悲伤得回到从前流浪时睡觉的地下道，一个礼拜后才打起精神。

然而尹大哥的不孝子女对「精灵团队」的工作非常不满，在葬礼上把他们大骂一通。 经历这次之后，暗恋徐妍珠的医生对「精灵团队」的做法感到动摇。



下集预告里，姜泰植质问尹侨莱为何而活，尹侨莱则反问：当初救我的不就是你吗！尹侨莱为一位患者的愿望潜入其家人住宅，这家人明明住在一起却毫无交流，尹侨莱交给他们两卷钞现，对方面露犹豫的神色。 尹侨莱坐在妍珠门外地板上，红著眼睛说：「这又不是我的选择，怎么办？」 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。 期待今晚的第2集啊！



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