退出LE SSERAFIM的金佳览，首次就争议发表立场：没有欺负过别人、我只是个普通的学生

上月20日， HYBE & Source Music 宣布与金佳览的专属合约，LE SSERAFIM 未来会以5人体制继续活动。

退出 LE SSERAFIM 的金佳览今日（11日）通过熟人的 SNS 发表关於校园暴力争议的立场。金佳览表示：「大家好，我是金佳览。首先想说声对不起，虽然时间已经很晚，但此前一直没有机会向大家表明我的立场。」



她接着说：「我爲了我的梦想而努力，所以说实话，因爲过去的行动，我害怕一直以来的梦想被打破。但是随著时间的流逝，对我的很多指责越来越可怕，如果有机会，我一定要坦率地表达我的立场。」



1.我一次也没有打过某人或施行过暴力

2.也没有被强制转学过

3.菸酒也没沾过

4.没有欺负过别人、孤立过别人

5.我只是个普通的学生而已

她还提到：「校园暴力事件发生在国中一年级3月～5月份，当时刘恩书在背后议论和拍到我朋友穿内衣的照片，我一心想到要帮助受害朋友，就追问刘刘恩书，期间还骂了她。当时我完全不知道多数人和少数人的差异，所以没有深入地认爲追究刘恩书的行爲是错误的。我当时认爲帮助受害朋友是义气，只觉得我们的行动很有义气，所以不知道其严重性。现在回想起来，真的很不成熟、不懂事。在那个时期，朋友关系对我来说是最重要的，和朋友一起度过的时间是最快乐的年纪。当时我的方法不对，虽然有过很多失误和笨拙的行爲，但我不想讨厌当时的我。」



最后，金佳览：「我为了今后的人生能够发光发亮，会更加努力生活。出道是我爲了梦想而奋斗的时间，出道后的2周对於我来说就像做梦一样，在我的人生中，这绝对会成爲难忘的时间，我会努力成爲更好的人，还有一直支持我的珍贵的粉丝们，非常感谢你们。」



此外，金佳览的熟人也公开的校园暴力对策自治委员会纪录和处置通知书等，金佳览和4名相关女学生一起在附近小学和聊天室对刘恩书进行辱骂和威胁。根据处置通知书，金佳览被下达了5号处置特别教育6小时，金佳览父母被下达特别教育5小时的措施。



金佳览在退出 LE SSERAFIM 后首次发表立场，而今日（11日）上午前所属社 HYBE 方面则表示：「随著与金佳览解除专属合约，追加提及并不合适，因此没有特别要说的话。」

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