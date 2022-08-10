《黑话律师》李钟硕险中求生黑化演技受肯定！人生角色再加一

从开拍前就话题不断，目前收视率也直冲双位数的MBC新金土电视剧《黑话律师》，除了剧情创新精彩，引起了所有人正在猜测谁才是Big Mouse的热潮，不过最大的功臣仍是戏份吃重的李钟硕！许多观众们认为他的演技在本作品中更加升级，更加成熟。

每周五周六播出的《黑话律师》受到广大观众们的回响，播出4集收视率已经来到全国平均8.6％，不停刷新自身纪录。剧中李钟硕所主演的一个胜率只有10％的小律师，还有个光说不练的外号「Big Mouth」。意外卷入了特权阶层的杀人案而入狱，外界更大肆公开他就是所有恶性犯罪的首脑「Big Mouse」，即使自己都摸不著头绪，为了生存以及守护自己的家人，李钟硕索性真正成为「Big Mouse」展现恶势力！



李钟硕也在本次的角色中发挥自己的演技，从一开始个性有些软弱的朴昌浩，官司总没办法风光的赢一次，还因为偷偷借高利贷被老婆骂，直到莫名其妙经历意外事故，甚至被捕入狱还被冠上天才诈欺犯的头衔，他从害怕想寻死，到冷静思考真正的Big Mouse有何目的，以及决定反制所有恶势力，以愤怒觉醒，李钟硕在这角色心境上的复杂转变，展现了高度的演技实力，也让观众们相当肯定并期待接下来的剧情发展。



剧中也不乏他与润娥之间的过往青春回忆，校园时期的他，有点怕老婆的他，到现在率领群众大闹监狱的他，这部作品呈现了爱情浪漫、黑帮斗争等多种元素，他都透过剧中的朴昌浩一一完美消化，剧情的发展更由李钟硕引领著所有观众们的情绪起伏，仅播出四集就让观众们相当喜欢，很可能李钟硕也再度遇到了新的人生角色。



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