任时完在青龙颁奖礼举起手机拍朴炯植的原因：「他好紧张，想逗他玩」

原来不是拍照而是录影，而且还有后续互动！XD

今年7月19日举办的第一届青龙系列大赏颁奖礼上，朴炯植作为颁奖嘉宾上台发言时，观众席里同为男团帝国之子成员的任时完拿起手机对他拍摄，开心的模样被转播镜头捕捉到。



近日任时完接受韩媒采访时回忆当时情境，分享了他和朴炯植的友情互动。 任时完说：「对於很熟悉的人，只要非常小的细节就能看到一般人看不到的失误、紧张不安还有尴尬。 那天我发现炯植比平常紧张一些，所以拍了下来、想逗逗他。」

朴炯植在台上分享说最近喜欢的作品是《D.P：逃兵追缉令》，因为他刚服完兵役不久，感触很深。 任时完笑著说拍完影片后马上传给了朴炯植，还附带抱怨：「我和韩孝周姐就坐在面前，他却没提《Tracer》和《Happiness毒楼》，对於这一点我立即向他表达了不满。」



任时完和朴炯植2010年作为帝国之子成员一同出道，歌手活动时期就因为感情很好而出名，甚至一度传出CP绯闻XD后来两人纷纷转往演戏道路发展，现在也都成为男主角级别的演员，转型十分成功。





最近任时完和宋康昊、全道嬿、李炳宪、金南佶等合作的电影《紧急迫降》在韩上映，任时完因为饰演的是恐袭事件主角，整个采访过程一直很严肃谨慎，唯独在聊到朴炯植时展露出轻松调皮的笑容。两人拍戏时也多次互送咖啡车应援，多年的友情仍然没有变呀~



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