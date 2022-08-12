Big Mouse是谁？Disney+《黑话律师》李钟硕、金柱宪、郭东延飙演技，网猜「他」最有可能是大魔王

李钟硕、润娥主演的Disney+韩剧《黑话律师》播出后爆好评，第二集之后精彩度节节攀升，不只看「三流律师」黑化变成「监狱老大」，到底Big Mouse是谁？众说纷纭真的猜不透啊！不过除了男女主角的精彩表现之外，《黑话律师》的配角群也很精湛，杨庆元、金柱宪、郭东延、玉子妍等同台飙演技，被网友大赞是「神仙选角」，在这些抢眼的配角中会不会有真的大Boss - Big Mouse，欢迎大家一起来猜猜看！





杨庆元从《爱的迫降》到《黑话律师》，换一个角色换一张脸！

杨庆元在《爱的迫降》饰演F5一员「表治秀」，和孙艺珍各种斗嘴但其实内心柔软，搞笑又生动的形象让人留下深刻印象。在《黑话律师》中，杨庆元出演拥有庞大势力的孔志勋，不讲理又只顾自身利益，是个霸道恶劣的角色，与先前作品有著「超大反差」！



金柱宪「眼神演技」完美展现市长的「黑暗面」

金柱宪曾出演《现正分手中》、《虽然是精神病但没关系》等剧，在《虽然是精神病但没关系》饰演出版社社长，帮高文英收拾各种烂摊子，有著反转魅力。金柱宪在《黑话律师》饰演九川市长崔道河，冷漠干练，看似是个魁儡市长，实际有著满满野心。九川市长总是面无表情又冷酷，但行事缜密，等待著有一天可以坐上高位，掌握实权。



网友都猜他！郭东延是「Big Mouse」？

郭东延最近被称作是韩剧界的「最强绿叶」，在《虽然是精神病但没关系》、《黑道律师文森佐》都有著精湛表现，完全就是演技派！郭东延在《黑话律师》里饰演尊敬Big Mouse的杰利，戏份和镜头都不少，让许多观众都猜测「没那么单纯」，认为郭东延角色背后应该有著更重大的任务，也是「Big Mouse」呼声最高的人选。



「黑化」的李钟硕根本Big Mouse本人

究竟这些亮眼的配角有「Big Mouse」吗？还是神秘的房长或狱警？又或者是「润娥」一手策划？在第5集预告中，李钟硕「完全黑化」开始反攻，凡是威胁自己与妻子的人物，他都一个个还以颜色，毫不畏惧就是他的武器，彷佛真的就是「Big Mouse」本人！以恶制恶的剧情好刺激好热血，已经等不及看黑化的李钟硕，完全帅出新高度！

Disney+独家跟播《黑话律师》每周五、六晚上 10:30 上架新集数！

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今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴叙俊、BTS V一起享受旅行时光、tvN最新强档悬疑剧《猎钻缉凶》和池晟与徐智慧一起寻找凶器撕开真相、由李钟硕＆润娥主演的《黑话律师》以恶制恶为生存而战！

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