时隔三年再开线下演唱会！IU演唱会一般预售状况：有43万人在线排队，需等待122小时！

IU 将在9月17、18在首尔奥林匹克主竞技场（蚕室奥林匹克主竞技场）举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》。她也是第一位在这个场地（有69000个座位）举办单独演唱会的韩国女歌手。

演唱会在11日韩国时间晚上8点进行售票，两天的演唱会票很快就售罄，不过...粉丝们还是不放弃，在线等待取消订票的人，所以共有43万人在排队。网友：「把我的票还给我ㅠㅠㅠㅠ」、「IU 现在也要开卡车巡回才行了，只有这样才能看到她」、「就算蚕室360度也能卖光」、「追加周五场？不～就算追加下周五六日也会立刻卖光的」等等。



为防止出现黄牛票，让真正的粉丝能够进到现场，所属社日前也公开处置方针，一旦发现门票是从票务交易网站或个人 SNS 取得，将取消该座位的购买记录、不得入场，并采取法律措施。如果售票者是 U-ana 五期粉丝俱乐部会员，将会立即开除会籍，并列入黑名单（11日也公布几位被开除的名单）。



而 IU 原订2020年就要在奥林匹克主竞技场举行演唱会，但因为疫情关系，在这期间也没有举行过线上演唱会，粉丝们肯定都期待超久了吧？希望之后也会有海外场次啦～

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