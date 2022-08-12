Big Mouse是誰？Disney+《黑話律師》李鍾碩、金柱憲、郭東延飆演技，網猜「他」最有可能是大魔王

李鍾碩、潤娥主演的Disney+韓劇《黑話律師》播出後爆好評，第二集之後精彩度節節攀升，不只看「三流律師」黑化變成「監獄老大」，到底Big Mouse是誰？眾說紛紜真的猜不透啊！不過除了男女主角的精彩表現之外，《黑話律師》的配角群也很精湛，楊慶元、金柱憲、郭東延、玉子妍等同台飆演技，被網友大讚是「神仙選角」，在這些搶眼的配角中會不會有真的大Boss - Big Mouse，歡迎大家一起來猜猜看！





楊慶元從《愛的迫降》到《黑話律師》，換一個角色換一張臉！

楊慶元在《愛的迫降》飾演F5一員「表治秀」，和孫藝珍各種鬥嘴但其實內心柔軟，搞笑又生動的形象讓人留下深刻印象。在《黑話律師》中，楊慶元出演擁有龐大勢力的孔志勳，不講理又只顧自身利益，是個霸道惡劣的角色，與先前作品有著「超大反差」！



金柱憲「眼神演技」完美展現市長的「黑暗面」

金柱憲曾出演《現正分手中》、《雖然是精神病但沒關係》等劇，在《雖然是精神病但沒關係》飾演出版社社長，幫高文英收拾各種爛攤子，有著反轉魅力。金柱憲在《黑話律師》飾演九川市長崔道河，冷漠幹練，看似是個魁儡市長，實際有著滿滿野心。九川市長總是面無表情又冷酷，但行事縝密，等待著有一天可以坐上高位，掌握實權。



網友都猜他！郭東延是「Big Mouse」？

郭東延最近被稱作是韓劇界的「最強綠葉」，在《雖然是精神病但沒關係》、《黑道律師文森佐》都有著精湛表現，完全就是演技派！郭東延在《黑話律師》裡飾演尊敬Big Mouse的傑利，戲份和鏡頭都不少，讓許多觀眾都猜測「沒那麼單純」，認為郭東延角色背後應該有著更重大的任務，也是「Big Mouse」呼聲最高的人選。



「黑化」的李鍾碩根本Big Mouse本人

究竟這些亮眼的配角有「Big Mouse」嗎？還是神秘的房長或獄警？又或者是「潤娥」一手策劃？在第5集預告中，李鍾碩「完全黑化」開始反攻，凡是威脅自己與妻子的人物，他都一個個還以顏色，毫不畏懼就是他的武器，彷彿真的就是「Big Mouse」本人！以惡制惡的劇情好刺激好熱血，已經等不及看黑化的李鍾碩，完全帥出新高度！

Disney+獨家跟播《黑話律師》每週五、六晚上 10:30 上架新集數！

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