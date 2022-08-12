《说出你的愿望》崔秀英谢绝甜品养出白嫩肌！以低醣饮食保名模身材～

今个八月，「黄Viu煲剧平台」准备了各式各样的新番韩剧，陪伴观众放暑假！

其中由金旻载、金香起和金相庆「三金呈献」的古装史剧《朝鲜精神科医师刘世丰》，以及金世正、崔丹尼尔和南润寿主演的漫改韩剧《今日的网漫》现已上架；而「韩剧男神」池昌旭、崔秀英和成东镒主演的催泪韩剧《说出你的愿望》亦已於10日在「黄Viu」感人上线。无论你钟情任何剧种，总有一部啱你心水！



元组女团「少女时代」出身的崔秀英在感人韩剧《说出你的愿望》饰演性格乐观的护士徐妍珠，除了凭藉自然活泼的演技引发观众关注，秀英隐藏在制服下的一双长腿同样让人目不转睛！



贵为少时的「腿精担当」，秀英拥有一双长达107cm的逆天美腿，还屡屡因为完美身材登上热搜，被网民封为「被女团耽误的模特儿」！其实身型纤细的秀英曾经历了漫长的锻练期却无法成功增肌，因此她特地透过低醣饮食来降低碳水化合物的摄取量，例如以豆腐面取代意大利粉、自制不加面粉（转用杏仁粉）的香蕉巧克力蛋糕，目的是燃烧体内的脂肪储备，达到高效减脂的效果；平日她亦会以红薯、薯仔炒磨菇、牛排或者鸡肉搭配豆腐作为主餐，既能吸收丰富的蛋白质，又可以减轻身体负担。



为了维持身材和稳定肤况，秀英早已戒吃甜品多年，高糖份的蛋糕、巧克力等零食她都敬而远之，力求将体内糖分降到最低，让皮肤变得更为透亮，也不会容易冒油及产生粉刺！去年秀英更透过个人YouTube频道公开运动餐单，可见她主要透过弓步、单脚硬举等动作来锻炼下半身，亦会利用瑜伽唤醒深层肌肉，塑造身体线条，女士们记得趁著假期一试！



Viu Original原创催泪韩剧《说出你的愿望》以荷兰某基金会旨在实现癌末患者最后心愿的真实事件为发想，讲述对於人生没有希望的尹侨莱（池昌旭饰）为履行社会服务令而走进临终关怀医院服务，因而结识了性格开朗的护士徐妍珠（秀英饰）和热血志工班长姜泰植（成东镒饰）；经历一次又一次的深刻接触、聆听过无数病患的临终遗愿，侨莱改变了对於生命的看法，从而获得再次活著的勇气。剧集逢星期三四在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度～



钟情搞笑剧种的观众亦可一并收看Viu Original原创漫改韩剧《今日的网漫》，喜欢古装题材则可选择《朝鲜精神科医师刘世丰》，尽览韩国最新人气剧集。

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